Ben Harper ad acieloaperto 2027: concerto il 10 luglio al Parco Fluviale di Santa Sofia

Il cantautore americano sarà accompagnato dagli Innocent Criminals. È il primo nome annunciato per la quindicesima edizione del festival e l’unica data in Emilia-Romagna del suo tour estivo.

La quindicesima edizione di acieloaperto comincia con un nome di primo piano della musica internazionale. Il primo artista annunciato per il festival organizzato da Retropop Live è Ben Harper, atteso sabato 10 luglio 2027 al Parco Fluviale Giorgio Zanniboni di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena.

Per il cantautore americano si tratta dell’unico concerto in Emilia-Romagna previsto nell’ambito del tour estivo. Sul palco sarà accompagnato dagli Innocent Criminals, la formazione con cui ha condiviso alcuni dei momenti più significativi della propria carriera.

Con oltre trent’anni di attività alle spalle, Ben Harper è uno dei musicisti più riconoscibili della scena internazionale. La sua musica attraversa generi diversi, dal folk al blues, dal soul al rock, passando per reggae, funk e gospel. Una versatilità che gli ha permesso di costruire un percorso artistico personale, mantenendo una forte identità musicale.

Tra le pubblicazioni più recenti figura Wide Open Light (2023), album caratterizzato da brani intimi e riflessivi, con la partecipazione di Jack Johnson nel singolo Yard Sale. Nel 2022 era uscito Bloodline Maintenance, disco dalle sonorità soul, blues e funk, con una forte componente autobiografica e politica.

Nel maggio 2025 Harper ha pubblicato Before The Rain Dried, dedicato alla memoria del musicista Michael “The Warden” Ward. L’11 novembre 2026 è arrivata invece la sua rilettura di Who Is He (And What Is He To You)?, classico di Bill Withers, realizzata per il progetto benefico A Sweet Relief Tribute to Bill Withers.

Nel corso della carriera ha condiviso il palco con artisti come Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen e Harry Styles. I suoi concerti sono da sempre una parte centrale della sua attività, insieme al lavoro con gli Innocent Criminals, gruppo con cui continua a esibirsi sui palchi internazionali.

Biglietti per Ben Harper a Santa Sofia: quando parte la prevendita

I biglietti per il concerto del 10 luglio 2027 saranno disponibili su TicketOne dalle ore 10 di venerdì 20 novembre 2026.

Il concerto al Parco Fluviale Giorgio Zanniboni

La scelta di Santa Sofia riporta acieloaperto in uno dei luoghi più caratteristici del festival. Il Parco Fluviale Giorgio Zanniboni nasce come progetto di integrazione tra arte e paesaggio e si sviluppa lungo la riva sinistra del fiume Bidente, per circa due chilometri.

Il percorso ospita una collezione di sculture e installazioni all’aperto. Tra le opere presenti c’è anche Cono tronco 1972di Arnaldo Pomodoro, uno degli ultimi ingressi nella raccolta.

L’itinerario è riservato ai pedoni e parte dal Parco Giorgi, dedicato alla Resistenza, per proseguire fino alla località Brusatopa, dove si svolgerà il concerto.

Acieloaperto, quindici edizioni di musica in Romagna

Organizzato dall’associazione culturale Retropop Live, acieloaperto si svolge in diverse location della Romagna: il parco urbano dell’Ippodromo di Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli e il Parco Fluviale di Santa Sofia.

Nel corso delle precedenti edizioni il festival ha ospitato artisti italiani e internazionali come Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi e Gogol Bordello.

La manifestazione gode del patrocinio dei Comuni di Cesena, San Mauro Pascoli e Santa Sofia e della Regione Emilia-Romagna.