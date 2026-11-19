Spaccata per uno scarso bottino

Due notti fa c’è stata una spaccata al bar da Luison. Si tratta del bar in via Magrini, uno di quelli che gravitano attorno al mercato ittico e alla zona commerciale del porto frequentati dai pescatori. Secondo le prime ricostruzioni, una o più persone hanno utilizzato una mazza con la quale hanno colpito i serramenti fino a ricavare una fessura per inserire una mano. hanno poi aperto la porta entrando da una porta laterale.

L’amarezza

Come spesso accade è più il danno fatto alla struttura che il bottino raccolto. Infatti, secondo le prime ricostruzioni, nelle tasche dei malviventi è finito il fondo cassa. Non sono stati razziati gli alcolici e non è stata messa a soqquadro l’attività che è aperta al pubblico. Il danno arrecato è riconducibile ai serramenti e al vetro antisfondamento che è incrinato oltre al dispiacere di scoprire la propria attività violata.