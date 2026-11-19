Truffe agli anziani tra Cesenatico e Savio: l’allarme per la trappola delle videochiamate

Una nuova ondata di raggiri ai danni delle persone più fragili ha colpito la Romagna negli ultimi giorni, lasciando il segno tra Savio e Cesenatico, purtroppo, alcuni episodi sono andati a segno, confermando la pericolosità di una banda di malviventi altamente specializzata che sfrutta la buona fede e lo spavento delle vittime per mettere a segno furti mirati.

Il raggiro dei finti uomini in divisa

Il copione messo in atto dai truffatori ricalca uno schema ormai tristemente noto, ma reso ancora più insidioso dall’evoluzione tecnologica. I malviventi contattano telefonicamente le vittime spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine — carabinieri, poliziotti o agenti della polizia locale. Con toni autoritari e allarmistici, simulano situazioni di emergenza o controlli urgenti per abbassare le difese dell’interlocutore e guadagnare la sua fiducia.

La nuova frontiera: farsi mostrare la casa in diretta

L’elemento di maggiore pericolosità emerso da questi ultimi episodi riguarda però l’utilizzo della videochiamata. Non accontentandosi più della semplice telefonata, i finti agenti inducono gli anziani ad attivare la fotocamera dello smartphone. Durante il collegamento video, con pretesti legati a presunte verifiche di sicurezza o inventari di beni rubati, spingono la vittima a inquadrare l’interno dell’abitazione, facendosi mostrare esattamente il punto in cui sono custoditi il denaro contante, i gioielli o gli oggetti di valore. In questo modo, i complici pronti a entrare in azione possono colpire a colpo sicuro, riducendo al minimo i tempi di permanenza nell’appartamento.

Come difendersi ed evitare la trappola

Sebbene la banda responsabile di questi ultimi colpi si sia probabilmente già spostata verso altre zone, la guardia resta altissima per prevenire nuovi episodi. La regola fondamentale da ricordare e ribadire ai propri familiari più anziani è tanto semplice quanto tassativa: nessun appartenente a Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Locale chiede mai di effettuare videochiamate per ispezionare un’abitazione, né tantomeno domanda di vedere denaro o preziosi custoditi in casa. Di fronte a richieste di questo tipo, l’unica azione corretta da compiere è interrompere immediatamente la comunicazione e contattare il numero unico di emergenza 112.