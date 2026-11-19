La sala d’attesa della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Cesena si arricchisce di giochi e materiali ludico-educativi. La donazione, resa possibile dai ragazzi del “Memorial Teo e gli Amici del ’78”, è stata destinata all’associazione “Qualcosa di Grande per i Piccoli ODV”, che ha acquistato i nuovi materiali per il servizio dell’AUSL della Romagna, nella sede di piazza Anna Magnani 146.

L’iniziativa punta a rendere l’ambiente più colorato, familiare e adatto ai bambini e alle loro famiglie. Giochi e attività pensati per diverse età possono offrire occasioni di svago e distrazione durante l’attesa, contribuendo a rendere più serena la permanenza nella struttura.

Una collaborazione a sostegno delle famiglie

La consegna si è svolta nei giorni scorsi alla presenza di Terzo Cucchi e Daniele Ruscelli, in rappresentanza del Memorial, e di Grazia Gori, segretaria dell’associazione “Qualcosa di Grande per i Piccoli ODV”.

Per l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza erano presenti la coordinatrice infermieristica Rachele Locatelli, le logopediste Mariagrazia Casali, Licia Foschi e Benedetta Cocco e le educatrici Anna Presepi, Marica Bagnolini e Virginia Colella.

L’AUSL della Romagna ha ringraziato i donatori per la sensibilità dimostrata verso i bambini e le loro famiglie. La donazione rappresenta un gesto concreto di collaborazione tra cittadini, associazioni e servizi sanitari, a sostegno di luoghi di cura più attenti ai bisogni delle persone.