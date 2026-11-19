Roberto Mercadini porta a Savignano “Sogghigni”, un’antologia cabarettistica che ride e morde

Il lato più sarcastico del repertorio

Sabato 21 novembre il Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospita Roberto Mercadini con “Sogghigni. Antologia cabarettistica”, prodotto da Sillaba. È un nuovo appuntamento della stagione 26/27, curata da Sillaba Teatro | Parola in co-progettazione con il Comune.

Lo spettacolo è uno stand-up che raccoglie alcune delle incursioni più cabarettistiche del repertorio dell’autore: lampi di umorismo, racconti autobiografici, pezzi che alternano poesia e ironia. Materiali diversi, tenuti insieme dallo sguardo originale di Mercadini, sempre attento alle contraddizioni e alle assurdità della vita di ogni giorno.

Ridere per guardare la realtà

A prima vista può sembrare un lavoro più leggero e disimpegnato rispetto ad altri spettacoli dell’autore. Sotto la superficie comica, però, c’è una vena polemica tra le più affilate del suo percorso. Il sorriso diventa uno strumento per osservare il mondo, mettere in luce i suoi cortocircuiti e affrontare, attraverso l’umorismo, anche gli aspetti più contraddittori.

Biglietti e informazioni

Il biglietto intero costa 18 euro, il ridotto 15 euro per under 25 e over 70. Per i biglietti fuori abbonamento i prezzi sono 25 euro intero e 22 euro ridotto. Per informazioni si può chiamare il numero 370 3685093, scrivere a spettatore@sillaba.org o consultare il sito www.sillaba.org. La prevendita online è disponibile su www.liveticket.it.