Sabato 21 novembre alle 17.30 il Museo della Marineria di Cesenatico ospiterà la presentazione di Le ragazze sono in giro, il nuovo romanzo di Niky Marcelli. L’incontro si terrà in via Carlo Armellini 18, con il patrocinio del Comune.

A condurre la conversazione sarà Alma Perego. Gaia Zucchi interpreterà brani tratti dal libro. Al termine è previsto un incontro con l’autore e una sessione di firmacopie.

Il romanzo, pubblicato da Officine Pindariche, porta come sottotitolo Caravaggio, caos e altri casini. Le locandine dell’evento annunciano così un pomeriggio dedicato alla nuova opera di Marcelli e ai suoi personaggi, tra letture e dialogo con il pubblico.

Meta description: Niky Marcelli presenta Le ragazze sono in giro al Museo della Marineria di Cesenatico: appuntamento sabato 21 novembre alle 17.30.