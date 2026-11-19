Liberate due tartarughe a Riccione

Fondazione Cetacaa ha liberato due tartarughe nella spiaggia di Riccione, davanti il Centro di Recupero tartarughe e animali selvatici. E’ successo ieri, mercoledì 18 novembre, dopo un periodo di cure di circa un mese presso l’Ospedale delle tartarughe. Una delle due tartarughe era stata catturata accidentalmente lo scorso 7 ottobre a Cesenatico. Era finita nella rete del Rimas, il comandante Massimo Rossi è molto esperto nel recupero di tartarughe e quindi ha fatto partire il protocollo che dà il via alle cure.