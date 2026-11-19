Come organizzare i buoni pasto in azienda

Prima di introdurli, conviene stabilire a chi saranno riconosciuti, quale valore avranno e come verranno assegnati in base alle giornate effettivamente lavorate. Nella definizione delle regole aziendali vale la pena considerare anche i contratti part-time e le giornate in smart working. Una policy scritta aiuta chi gestisce le presenze e le paghe a seguire criteri chiari e permette ai dipendenti di sapere quando riceveranno il buono.

Lo Studio Faggiotto Samorè affianca le aziende nella valutazione del beneficio e mette a disposizione dei propri clienti convenzioni dedicate per introdurre i buoni pasto elettronici. Per chi sta chiudendo il budget 2027, un primo passo è stimare quante giornate coprire e verificare quanto costerebbe, su base annua, riconoscere un buono da 10 euro.