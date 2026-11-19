Buoni pasto elettronici fino a 10 euro, cosa cambia per aziende e dipendenti
Per chi pranza fuori casa durante la settimana, il costo della pausa pranzo si fa sentire a fine mese. Per le imprese che stanno preparando il budget del personale per il 2027, invece, è il momento di fare un conto concreto. Quanto si può riconoscere ai dipendenti con i buoni pasto e quali vantaggi offre questo strumento?
Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio ha portato da 8 a 10 euro al giorno la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici. Per quelli cartacei il limite resta di 4 euro. La novità interessa sia le aziende che già riconoscono i buoni pasto e stanno valutando se aumentarne il valore, sia quelle che pensano di introdurli per la prima volta.
Quanto vale un buono da 10 euro a fine mese
Con 20 giornate lavorate e un buono da 10 euro al giorno, un dipendente ha a disposizione 200 euro al mese da spendere per la pausa pranzo o per la spesa. Per un’azienda che oggi riconosce buoni elettronici da 8 euro, portarli a 10 significa aggiungere 40 euro di valore al mese per dipendente, a parità di giornate lavorate, mantenendosi entro la soglia di esenzione.
È una differenza che si misura nella vita quotidiana. Per chi lavora, il buono aiuta a coprire una spesa ricorrente. Per l’impresa, il numero di giornate lavorate e il valore del buono offrono una base semplice per stimare la spesa da inserire a budget.
Come organizzare i buoni pasto in azienda
Prima di introdurli, conviene stabilire a chi saranno riconosciuti, quale valore avranno e come verranno assegnati in base alle giornate effettivamente lavorate. Nella definizione delle regole aziendali vale la pena considerare anche i contratti part-time e le giornate in smart working. Una policy scritta aiuta chi gestisce le presenze e le paghe a seguire criteri chiari e permette ai dipendenti di sapere quando riceveranno il buono.
Lo Studio Faggiotto Samorè affianca le aziende nella valutazione del beneficio e mette a disposizione dei propri clienti convenzioni dedicate per introdurre i buoni pasto elettronici. Per chi sta chiudendo il budget 2027, un primo passo è stimare quante giornate coprire e verificare quanto costerebbe, su base annua, riconoscere un buono da 10 euro.
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