Uno scambio europeo che coinvolge studenti e famiglie

Vent’anni di partecipazione attiva ai programmi di cooperazione europea: un traguardo importante per l’Istituto comprensivo di Gatteo che, proprio in occasione degli Erasmus Days, ha festeggiato il risultato insieme agli studenti e alle loro famiglie.

Attualmente sono 19 gli studenti di Gatteo che stanno ospitando altrettanti ragazzi provenienti dalla Danimarca, i quali, a loro volta, nel mese di maggio accoglieranno i coetanei italiani nel loro Paese. Uno scambio all’insegna della condivisione dei valori europei che si ripete ormai da vent’anni. E a viverlo non sono soltanto gli studenti di terza media: da almeno quattro anni l’esperienza è stata estesa anche alle classi quinte della scuola primaria.

Ai festeggiamenti, che si sono svolti nell’istituto nel pomeriggio di giovedì 19 novembre, erano palpabili l’emozione e l’orgoglio per aver perseguito una strada che, all’inizio, poteva apparire ardita.

Un progetto nato nel 2006

A ripercorrere la storia di questi ultimi vent’anni è stata la dirigente scolastica Imelda Lambertini.

“È dal 2006 che il nostro Istituto crede con convinzione nella dimensione europea dell’educazione e della formazione – ha detto la dirigente –. Nella possibilità di promuovere, tra personale scolastico, studenti e famiglie, i valori dell’inclusione, della crescita personale, dello scambio culturale, della cittadinanza attiva e della coesione sociale. Vent’anni durante i quali le nostre aule hanno progressivamente smesso di avere confini geografici, aprendosi all’Europa, alle sue culture, alle sue tradizioni, ai suoi patrimoni storici e artistici, ai suoi diversi sistemi scolastici”.

“L’idea di favorire lo scambio culturale e di far viaggiare i ragazzi e i loro insegnanti, vent’anni fa, è stata una scelta coraggiosa. E lo è ancora oggi. Perché significa educare a guardare il mondo con occhi nuovi, scoprire che, al di là di ogni confine, la curiosità, il desiderio di conoscere e la voglia di crescere sono sentimenti che ci accomunano tutti”.