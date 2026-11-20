Uno scambio europeo che coinvolge studenti e famiglie
Vent’anni di partecipazione attiva ai programmi di cooperazione europea: un traguardo importante per l’Istituto comprensivo di Gatteo che, proprio in occasione degli Erasmus Days, ha festeggiato il risultato insieme agli studenti e alle loro famiglie.
Attualmente sono 19 gli studenti di Gatteo che stanno ospitando altrettanti ragazzi provenienti dalla Danimarca, i quali, a loro volta, nel mese di maggio accoglieranno i coetanei italiani nel loro Paese. Uno scambio all’insegna della condivisione dei valori europei che si ripete ormai da vent’anni. E a viverlo non sono soltanto gli studenti di terza media: da almeno quattro anni l’esperienza è stata estesa anche alle classi quinte della scuola primaria.
Ai festeggiamenti, che si sono svolti nell’istituto nel pomeriggio di giovedì 19 novembre, erano palpabili l’emozione e l’orgoglio per aver perseguito una strada che, all’inizio, poteva apparire ardita.
Un progetto nato nel 2006
A ripercorrere la storia di questi ultimi vent’anni è stata la dirigente scolastica Imelda Lambertini.
“È dal 2006 che il nostro Istituto crede con convinzione nella dimensione europea dell’educazione e della formazione – ha detto la dirigente –. Nella possibilità di promuovere, tra personale scolastico, studenti e famiglie, i valori dell’inclusione, della crescita personale, dello scambio culturale, della cittadinanza attiva e della coesione sociale. Vent’anni durante i quali le nostre aule hanno progressivamente smesso di avere confini geografici, aprendosi all’Europa, alle sue culture, alle sue tradizioni, ai suoi patrimoni storici e artistici, ai suoi diversi sistemi scolastici”.
“L’idea di favorire lo scambio culturale e di far viaggiare i ragazzi e i loro insegnanti, vent’anni fa, è stata una scelta coraggiosa. E lo è ancora oggi. Perché significa educare a guardare il mondo con occhi nuovi, scoprire che, al di là di ogni confine, la curiosità, il desiderio di conoscere e la voglia di crescere sono sentimenti che ci accomunano tutti”.
Il valore educativo dello scambio
La dirigente ha sottolineato anche il significato più profondo dell’esperienza Erasmus: “Erasmus non è turismo scolastico: è una palestra di cittadinanza attiva. Vedere i nostri studenti partire con un po’ di comprensibile emozione e tornare più autonomi è, per chi guida un’istituzione educativa, una delle soddisfazioni più grandi”.
Lambertini ha poi ringraziato tutte le persone e le realtà che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita del progetto: dalle Commissioni Erasmus ai docenti e al personale scolastico, ricordando in particolare la precedente dirigente Francesca Angelini e le insegnanti Meris Zannoni, Luisiana Battistini e Cristina Bernardi, che hanno dato vita all’iniziativa.
Un ringraziamento è andato anche all’attuale Commissione Erasmus, guidata dal professor Luca Rosati e composta dalle docenti Elena Bianchi, Nicoletta Casali, Serena Moretti, Giulia Foschi, Marilisa Gorini e Arianna Pasini, oltre che alla Dsga Cristina Barbone, agli uffici di segreteria, alle famiglie, all’associazione dei genitori Idea-Micis, al Consiglio d’Istituto e al Comune di Gatteo.
Un percorso che, dopo vent’anni, continua a dimostrare come l’Europa non sia un concetto astratto, ma una casa comune da costruire ogni giorno attraverso il dialogo, la conoscenza e il rispetto reciproco.