Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha partecipato questa mattina (venerdì 20 novembre) alla manifestazione organizzata a Forlì in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil.
La mobilitazione, che coinvolge per l’intera giornata i lavoratori dei settori pubblici e privati, si svolge su scala nazionale. Per il territorio provinciale di Forlì-Cesena è stato organizzato un unico corteo, con ritrovo a Forlì, al quale hanno aderito lavoratori, rappresentanti sindacali e cittadini.
Nella foto: da sinistra Serena Zavalloni vice-sindaco di Gambettola e vice-segretaria Pd cesenate; Eugenio Battistini sindaco di Gambettola, Pietro Bellucci segretario Pd Bagno di Romagna, Matteo Gozzoli sindaco di Cesenatico, Amedeo Lusini responsabile organizzativo Pd cesenate, Francesca Lucchi consigliera regionale Pd