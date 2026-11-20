Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha partecipato questa mattina (venerdì 20 novembre) alla manifestazione organizzata a Forlì in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil.

La mobilitazione, che coinvolge per l’intera giornata i lavoratori dei settori pubblici e privati, si svolge su scala nazionale. Per il territorio provinciale di Forlì-Cesena è stato organizzato un unico corteo, con ritrovo a Forlì, al quale hanno aderito lavoratori, rappresentanti sindacali e cittadini.