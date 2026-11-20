Tutelare il patrimonio storico, architettonico e culturale della città, sostenendo un tessuto commerciale di qualità legato alla tradizione. È questo l’obiettivo del nuovo “Regolamento per il decoro delle aree urbane situate nei Centri Commerciali Naturali” esaminato ieri (giovedì 19 novembre) dalla Commissione Affari Generali e pronto ad essere votato e approvato in consiglio comunale.

Il provvedimento punta a regolare lo sviluppo economico nelle zone di maggiore pregio cittadino, riconoscendo il commercio di vicinato e l’artigianato come fattori fondamentali di aggregazione sociale, attrattività turistica e identità territoriale. Le aree interessate sono quelle del centro storico, via Leonardo da Vinci, viale Carducci e viale delle Nazioni.

All’interno di queste aree, l’amministrazione favorisce l’insediamento di attività che valorizzano le radici e le eccellenze del territorio. Avranno priorità e sostegno le imprese legate alla filiera corta, alla cultura enogastronomica italiana, ai prodotti a marchio DOP, IGP, STG, IG e alle produzioni DE.CO. (Denominazione Comunale d’Origine). Spazio anche all’artigianato artistico, alle lavorazioni manuali ispirate alla tradizione marinara e locale, nonché alle opere d’arte e d’ingegno creativo. Per preservare il decoro urbano e la qualità paesaggistica, il regolamento vieta l’apertura di nuove attività ritenute incompatibili con la vocazione storico-turistica dei Centri Commerciali Naturali.

Tra le tipologie non più ammesse rientrano: take-away e artigianato alimentare non riconducibili alla tradizione italiana o romagnola; minimarket e negozi h24 con vendita di prodotti confezionati non legati alla tradizione locale; esercizi di commercio non specializzato a basso costo (bazar e chincaglieria), ad eccezione di catene e franchising; negozi automatici h24, phone center e internet point; punti vendita esclusivi o prevalenti di cannabis light e derivati, sexy shop, compro oro, money transfer e money change; attività di autoriparazione, autolavaggi, commercio all’ingrosso e fish pedicure.

Il Regolamento salvaguarda le imprese già operanti: le attività esistenti alla data di entrata in vigore potranno proseguire regolarmente, fermo restando il divieto di ampliarsi o riconvertirsi verso categorie non ammesse. In caso di attività esistenti appartenenti alle categorie vietate, non sarà invece consentito il subentro di nuovi gestori.

“Con questo regolamento – spiegano il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Lorena Fantozzi – dotiamo Cesenatico di uno strumento concreto per difendere l’anima dei nostri luoghi più rappresentativi e tradizionali. Non vogliamo chiudere le porte all’iniziativa imprenditoriale, ma orientarla verso la qualità, l’autenticità e il rispetto del contesto urbano. Premiare chi investe nelle tradizioni romagnole, nell’artigianato e nel Made in Italy significa rendere la nostra città più bella, sicura e accogliente sia per i residenti che per i turisti. Abbiamo presentato il testo ieri in commissione e ci è spiaciuto leggerne sui giornali nei giorni scorsi: comprendiamo i meccanismi di chi fa campagna elettorale 365 giorni all’anno ma cittadini ed istituzioni meritano un comportamento corretto che non svuoti di significato commissioni e consigli comunali”.