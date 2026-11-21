Porto di Cesenatico e dragaggio: l’allarme insabbiamento e il ruolo delle Porte Vinciane

L’articolo sulla situazione del porto (a questo link) e del necessario dragaggio ha suscitato alcuni interventi interessanti. La situazione è quella di un intervento richiesto da più voci, molto costoso che a Cesenatico ha un elemento in più. Le porte vinciane infatti oltre a bloccare l’alta marea e le onde del mare porta anche un accumulo di sabbia nella sua prossimità. La problematica dell’insabbiamento del porto non riguarda solo la darsena con i pescherecci ma anche il porto turistico.

“Molte imbarcazioni da diporto se ne sono andate”

“Nel porto turistico – commenta un cittadino esperto – abbiamo una situazione insostenibile, con bassa marea le barche non possono transitare e rimangono ferme incagliate in mezzo al canale. La manovra interna per ormeggiare le motonavi e pescherecci nonché anche il traghetto per la Croazia buttano sabbia con le eliche verso il Circolo nautico e hanno creato in alcuni punti un vero muro di sabbia verificato anche dai sub. Il resto lo fanno i sedimenti dell’acqua che da monte scendono a valle e ristagna col maltempo nelle darsene decantando quando le porte Vinciane sono chiuse. L’insabbiamento è più grave all’interno che all’imboccatura basta verificare le quote per rendersene conto“.

“In una città di mare – conclude – non si può pensare di non salvaguardare le attività portuali e da diporto, già molte barche hanno dovuto lasciare il porto di Cesenatico per questo problema e viene a mancare un indotto importante per la città, urgentemente va fatto un intervento, non è più rimandabile almeno nelle zone più critiche, speriamo che Comune e Regione diano la priorità a questi interventi che sono attesi da anni“.

Porte vinciane e sabbia

“I porti vengono dragati in tutto il mondo – aggiunge un altro cittadino –, e anche il nostro porto ha bisogno di essere dragato, però qualche considerazione in più va fatta visto che abbiamo le porte vinciane, che potrebbero fare la differenza. Se nella fase di riapertura il livello dell’acqua a monte delle porte fosse più alto rispetto a quella a mare, il flusso dell’acqua porterebbe verso il mare i sedimenti, e terrebbe dragato il canale, mentre succede il contrario, oltre a mettere sotto sforzo la struttura, il risultato è l’insabbiamento. Le porte vinciane nei secoli scorsi, quando dragare era estremamente complicato avevano esattamente questa funzione“.