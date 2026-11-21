Buena Onda Basket, Budrio si arrende nel finale: 69-65. Mercoledì il derby con Bertinoro vale il primo posto

Il Palacesenatico si conferma un fattore. La Buena Onda Basket supera 69-65 la Pallacanestro Budrio al termine di una partita combattuta, nella quale i padroni di casa hanno saputo reagire al ritorno degli ospiti e trovare nel quarto periodo le energie per portare a casa la vittoria.

L’avvio dei ragazzi di coach Focarelli è di quelli da ricordare. La Buena Onda parte forte, piazza subito un parziale di 12-2 e prende in mano la partita. Delvecchio è protagonista, Brighi trova punti con continuità e Sovera colpisce anche dalla distanza. La difesa concede poco e Budrio fatica a trovare soluzioni. Dopo i primi dieci minuti il tabellone dice 27-14.

Nel secondo quarto, però, la partita cambia volto. L’attacco cesenaticense si inceppa e in tutto il periodo arrivano soltanto due canestri dal campo: quello di Forbicini e la tripla di Sovera a trenta secondi dall’intervallo. Budrio ne approfitta, recupera lo svantaggio e arriva anche al sorpasso sul 36-33. I tiri liberi di Brighi limitano i danni e consentono alla Buena Onda di andare negli spogliatoi ancora avanti, 38-36.

La gara resta equilibrata anche nel terzo periodo, con le difese protagoniste e i canestri che arrivano con il contagocce. Dopo oltre sette minuti il parziale è di appena 5-8 in favore degli ospiti. Delvecchio e Sovera provano a scuotere la squadra e a ridare ritmo all’attacco. Al 30′ la Buena Onda conserva due punti di vantaggio: 53-51.

La partita si decide nell’ultimo quarto. Qui i padroni di casa ritrovano compattezza e coinvolgono diversi protagonisti. La tripla di Buda e il contributo di Forbicini, prezioso in attacco e in difesa, danno lo strappo decisivo. A chiudere i conti ci pensa ancora Sovera, con una tripla in transizione che indirizza definitivamente la gara.

La Buena Onda può così festeggiare una vittoria per 69-65 contro un’avversaria di valore, superando anche il momento difficile del secondo quarto.

Serata da protagonista per Luca Sovera, premiato come Mvp: per lui 19 punti e 7 rimbalzi, con canestri pesanti nei momenti decisivi. Delvecchio ha chiuso con 18 punti, Brighi con 13.

Adesso l’attenzione si sposta a mercoledì, quando la Buena Onda affronterà Bertinoro in un derby che mette in palio il primo posto in solitaria.

Buena Onda Basket Club-Pallacanestro Budrio 69-65

(27-14, 38-36, 53-51)

Tabellino Buena Onda: Delvecchio 18, Sovera 19, Gori, Monticelli 2, Brighi 13, Buda 5, Fontana, Bonfé 5, Lamieri, Forbicini 7, Romanelli, Forte. All. Focarelli, Cremonini.