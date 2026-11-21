La Santa Messa alla Chiesa del Carmine

Oggi 21 novembre 2026, alle ore 10:30, presso la “Chiesa del Carmine” di Forlì corso Mazzini, Sua Eccellenza Monsignor Livio Corazza, Vescovo della Diocesi di Forlì – Bertinoro ha celebrato, alla presenza del Comandante Provinciale Carabinieri di Forlì, Colonnello Gianluigi Di Pilato, la Santa Messa per la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime Autorità Civili e Militari della città, una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio ed in congedo nonché le vedove e gli orfani dei militari deceduti.

Nella circostanza il Comandante Provinciale, richiamando il valore e la fedeltà che da sempre contraddistinguono ogni carabiniere, come citato nel motto araldico “nei secoli fedele”, ha sottolineato l’impegno istituzionale che ogni carabiniere con spirito di servizio assicura quotidianamente e soprattutto la vocazione di ciascuno a donare amore e garantire sicurezza alla comunità loro affidata. Ha poi rivolto parole di stima per i carabinieri in congedo che, attraverso l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Forestali continuano ad operare nel sociale e nel volontariato, mantenendo fede al giuramento prestato perché non si smette di essere carabinieri con il termine del servizio. Un pensiero commosso è stato rivolto ai caduti nell’adempimento del dovere e alle loro famiglie nonché a quanti prematuramente sono scomparsi.