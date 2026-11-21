Chi ha realizzato il film

Al centro c’è la storia di Guendalina, detta Azzurrina, la bambina che secondo la tradizione scomparve nel Castello di Montebello nel 1375. Il film ripercorre quel mistero e lo fa arrivare fino ai giorni nostri.

La firma è di Domenico Antonacci, autore e videomaker indipendente pugliese, che ha utilizzato gli strumenti di AI generativa per portare sullo schermo una delle leggende più conosciute della Romagna. La parte creativa è frutto, invece, della sua creatività e pensiero: scrittura, costruzione narrativa, organizzazione del racconto e montaggio finale, infatti, li ha curati lui.

Il lungometraggio è uscito nel 2026 ed è presente nel catalogo di Prime Video; al momento dell’uscita è stato reso disponibile in streaming per gli abbonati Prime.

91 minuti, in italiano, tra mistery, fantasy e suggestioni storiche.

Ad attirare la sua attenzione, anche il World AI Film Festival, una rassegna dedicata ai film creati con l’intelligenza artificiale. Antonacci è stato invitato alla tappa italiana in programma a Napoli nel febbraio 2027, e collegata alla finale del WAIFF a Cannes.