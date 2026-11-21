Chi ha realizzato il film
Al centro c’è la storia di Guendalina, detta Azzurrina, la bambina che secondo la tradizione scomparve nel Castello di Montebello nel 1375. Il film ripercorre quel mistero e lo fa arrivare fino ai giorni nostri.
La firma è di Domenico Antonacci, autore e videomaker indipendente pugliese, che ha utilizzato gli strumenti di AI generativa per portare sullo schermo una delle leggende più conosciute della Romagna. La parte creativa è frutto, invece, della sua creatività e pensiero: scrittura, costruzione narrativa, organizzazione del racconto e montaggio finale, infatti, li ha curati lui.
Il lungometraggio è uscito nel 2026 ed è presente nel catalogo di Prime Video; al momento dell’uscita è stato reso disponibile in streaming per gli abbonati Prime.
91 minuti, in italiano, tra mistery, fantasy e suggestioni storiche.
Ad attirare la sua attenzione, anche il World AI Film Festival, una rassegna dedicata ai film creati con l’intelligenza artificiale. Antonacci è stato invitato alla tappa italiana in programma a Napoli nel febbraio 2027, e collegata alla finale del WAIFF a Cannes.
Il film ispirato al folklore romagnolo
La leggenda narra che il padre di Guendalina era il feudatario del Castello di Montebello, una fortezza oggi situata nel comune di Poggio Torriana, in provincia di Rimini. La bambina sarebbe nata con l’albinismo, elemento di sospetto per le superstizioni dell’epoca. La madre avrebbe così provato a tingerle i capelli chiarissimi con pigmenti vegetali, con il risultato di ottenere riflessi azzurri, da cui il il soprannome Azzurrina.
L’episodio più famoso risale al 21 giugno 1375, quando la bambina, durante un temporale, giocava con una palla di stracci dentro il castello. Il giocattolo sarebbe rotolato verso un ambiente sotterraneo, lei lo avrebbe inseguito, facendo perdere le sue tracce.
Il film introduce nuovi personaggi e affronta temi come: l’ amicizia, la memoria e il mistero.