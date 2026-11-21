Malvivente armato di coltello fugge con l’incasso. Al vaglio dei carabinieri le telecamere

Rapina a Cesenatico, nella zona di Ponente, intorno all’ora di chiusura. Il colpo si è verificato nella farmacia situata nei pressi dell’incrocio tra via Ciro Menotti e via Caboto, intorno alle 19.30 di giovedì scorso, quando un uomo è entrato all’interno del locale e ha messo a segno la rapina prima di darsi alla fuga.

La dinamica del colpo in farmacia

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, il malvivente ha fatto irruzione in farmacia proprio mentre si avvicinava la chiusura serale. Una volta all’interno, ha estratto un coltello dalla lama stimata tra i 10 e i 15 centimetri e ha minacciato le due donne presenti dietro il bancone per farsi consegnare l’incasso della giornata. Ottenuto il denaro, l’uomo è scappato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere Ponente.

Le indagini e i filmati delle telecamere

L’intera scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini sono state acquisite e messe a disposizione dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini per risalire all’identità del responsabile. Dalle prime informazioni emerse e dalle riprese, l’autore della rapina sarebbe un uomo alto e di carnagione scura. Gli investigatori stanno analizzando i filmati e raccogliendo elementi utili nella zona per ricostruire la via di fuga.

Possibile legame con altri due colpi?

Tra gli aspetti all’attenzione degli inquirenti c’è anche l’eventuale collegamento tra la rapina in farmacia e il furto del fondo cassa avvenuto durante la notte al bar Luison (qui il servizio). Il modus operandi ricorda molto un altro colpo, sventato in quel caso, a fine settembre (qui il servizio). Nel mirino di un ladro incappucciato, dalla carnagione scura finì la pizzeria Re di Pizza, anche in questo caso un’attività di Ponente con dietro il bancone una donna. Al momento non ci sono conferme: spetterà ai carabinieri accertare se gli episodi possano essere riconducibili alla stessa persona.