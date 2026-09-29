Tentata rapina, la titolare mette in fuga il malvivente improvvisato

Tentata rapina di un malvivente improvvisato a Ponente

Erano aperti da una manciata di minuti quando un uomo è entrato a Re di Pizza e ha tentato di prendere la cassa. L’ha afferrata, l’ha buttata per terra e la titolare ha reagito come chiunque avrebbe fatto. Stupita e, con ogni probabilità sconvolta da questa inaspettata sorpresa fuori dall’ordinario, ha urlato attirando l’attenzione di almeno un passante. L’uomo, che aveva il volto coperto e la carnagione scura, probabilmente si è fatto prendere dal panico e ha mollato tutto lì fuggendo. Aveva, secondo i testimoni, una complice che lo attendeva fuori con un camper per darsi alla fuga.

Due dilettanti per una rapina riuscita male

Tutto fa pensare che si trattasse di una coppa di improvvisati che speravano di fare un colpo lampo. Entrare in un’attività all’ora di apertura e scegliere un camper come mezzo per la fuga la dicono lunga sul curriculum criminale della coppia.