Ponte del Gatto, l’ipotesi sulla fine lavori

Il nuovo Ponte del Gatto entra nella fase finale del cantiere, ma per la riapertura serviranno ancora diverse settimane. L’aggiornamento arriva a pochi giorni dalle verifiche tecniche effettuate sull’area dove verrà posato l’impalcato, già assemblato e pronto per essere sollevato.

L’obiettivo è calare il ponte in posizione entro il 17-18 ottobre. Sarà quindi questo il passaggio che segnerà l’avvio dell’ultima parte dei lavori, dopo le verifiche effettuate sul terreno per valutare la risposta della struttura alle sollecitazioni e ai carichi previsti.

Dopo la posa partono i sottoservizi

Una volta posizionato l’impalcato, il cantiere non sarà però ancora concluso. Dovranno infatti essere completate tutte le lavorazioni relative ai sottoservizi, con la sistemazione delle tubature, delle linee elettriche e delle altre infrastrutture che dovranno attraversare il ponte. A queste operazioni seguiranno le ultime lavorazioni e gli arredi architettonici.

Si tratta quindi di una fase che richiederà ancora alcune settimane. Il cronoprogramma, a questo punto, porta a ipotizzare la consegna del ponte non prima di Natale, anche se la tempistica definitiva dipenderà dall’andamento delle diverse lavorazioni ancora da completare.

Ponte del Gatto, esclusa la conclusione per il Pesce fa Festa

La posa dell’impalcato entro metà ottobre rappresenta dunque un passaggio importante verso la conclusione dell’opera, ma non significa che il ponte sarà pronto per il Pesce fa Festa, in programma a fine ottobre.

Il nuovo Ponte del Gatto è oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione partito a gennaio 2026, con un investimento di 2,2 milioni di euro e un cronoprogramma iniziale stimato in circa dieci mesi.