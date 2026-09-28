“Gemma”, a Villamarina la scultura di Erich Turroni dedicata a Giovanni Falcone

“Gemma”: al Polo Scolastico di Villamarina inaugurata la scultura dedicata a Giovanni Falcone

Cesenatico, 28 settembre 2026 – Sabato è stata inaugurata “Gemma”, la scultura realizzata dall’artista Erich Turroni e collocata nel giardino del Polo Scolastico di Villamarina. L’opera prende spunto dal libro per bambini “L’albero di Giovanni Falcone” ed è dedicata alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia nella strage di Capaci.

Un germoglio che dialoga con gli alberi di Falcone

La scultura si ispira al mondo vegetale: nello specifico raffigura un germoglio, pensato per entrare in relazione con gli alberi di Falcone che da anni vengono piantati nei cortili delle scuole italiane come simbolo di legalità e memoria condivisa. “Gemma” non è quindi un’opera isolata, ma un elemento che si inserisce in un percorso già avviato all’interno dell’istituto.

Le impronte dei bambini, un gesto collettivo

A rendere unica l’opera sono le impronte lasciate dalle alunne e dagli alunni della scuola Primaria di Villamarina, incise sulla superficie della scultura. Ogni impronta è un piccolo segno, una presenza, una promessa: crescere insieme nel rispetto, nella legalità e nella memoria. Come un albero, anche i valori hanno bisogno di radici profonde per diventare futuro, e “Gemma”, con i suoi rami fatti di tante piccole mani, ricorda che la legalità si costruisce insieme, un gesto alla volta.

Il percorso sulla legalità partito nel 2025

L’installazione della scultura chiude un progetto educativo sulla legalità avviato nel 2025, quando il magistrato Catello Maresca aveva fatto visita all’istituto scolastico. Da quell’incontro è nato un percorso che ha coinvolto studenti e insegnanti, culminato ora nell’opera permanente collocata nel giardino della scuola.