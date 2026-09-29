L’Infame è “la birra in porto”. I dettagli dell’evento

La festa
All’Infame arrivano tre serate, tre atmosfere e tre modi di vivere la musica: 2,3, e 4 ottobre.
Si tratta dell’evento Birra in porto, la festa della birra sul canale.
Il programma: info e prenotazioni
Ì – DJ RIP – ore 21
Afro, funky e soul. Si parte con il ritmo.
– JJ VIANELLO & GLI INTOCCABILI- ore 21
Musica italiana e internazionale anni ’60 e ’70, tra soul, swing, beat, jazz e rock’n’roll.
– CARACOLES – ore 19
Sei elementi, sound afro-brasiliano, ritmi caldi e un palco pieno di strumenti. Un live esplosivo.
Maggiori dettagli & Prenotazioni: 335 8334631