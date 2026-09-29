Eventi

L’Infame è “la birra in porto”. I dettagli dell’evento

Giulia Zannetti29 Settembre 2026
cesenatico notte porto canale inverno giovanni pascoli trabaccolo

La festa

All’Infame arrivano tre serate, tre atmosfere e tre modi di vivere la musica: 2,3, e 4 ottobre. 

Si tratta dell’evento Birra in porto, la festa della birra sul canale.

L'infame - la borra in porto

Il programma: info e prenotazioni

Ì – DJ RIP – ore 21
Afro, funky e soul. Si parte con il ritmo.

– JJ VIANELLO & GLI INTOCCABILI- ore 21
Musica italiana e internazionale anni ’60 e ’70, tra soul, swing, beat, jazz e rock’n’roll.

– CARACOLES – ore 19
Sei elementi, sound afro-brasiliano, ritmi caldi e un palco pieno di strumenti. Un live esplosivo.

Maggiori dettagli & Prenotazioni: 335 8334631

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