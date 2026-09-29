L’Infame è “la birra in porto”. I dettagli dell’evento

All’Infame arrivano tre serate, tre atmosfere e tre modi di vivere la musica: 2,3, e 4 ottobre.

Il programma: info e prenotazioni

Ì – DJ RIP – ore 21

Afro, funky e soul. Si parte con il ritmo.

– JJ VIANELLO & GLI INTOCCABILI- ore 21

Musica italiana e internazionale anni ’60 e ’70, tra soul, swing, beat, jazz e rock’n’roll.

– CARACOLES – ore 19

Sei elementi, sound afro-brasiliano, ritmi caldi e un palco pieno di strumenti. Un live esplosivo.

Maggiori dettagli & Prenotazioni: 335 8334631