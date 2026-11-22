Cervia, il Tar respinge il ricorso: resta attivo l’impianto di inerti a Montaletto

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti e da una società proprietaria di terreni contro l’impianto per il recupero di rifiuti inerti realizzato dalla società Valore Ambiente a Montaletto di Cervia, nell’area vicina alle Saline. La decisione, maturata dopo l’udienza del 7 ottobre, conferma la legittimità del percorso autorizzativo seguito dalla Regione e lascia invariata la situazione del primo dei due impianti al centro del confronto cittadino.

L’impianto, destinato alla gestione di materiali provenienti soprattutto da costruzioni e demolizioni, è già entrato in funzione: l’avvio dell’attività risale al 28 agosto. La sentenza chiude dunque, almeno in primo grado, il giudizio promosso contro lo screening ambientale che aveva escluso la necessità di una Valutazione di impatto ambientale completa.

La decisione dei giudici amministrativi

Nel ricorso erano state sollevate questioni relative ai possibili effetti dell’impianto sulle falde acquifere, alla diffusione delle polveri, al rumore e alla vicinanza con l’area protetta delle Saline di Cervia.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto non fondate le contestazioni. Secondo i giudici, non è emerso un impatto ambientale negativo tale da imporre l’avvio della procedura di Via. La Regione aveva quindi correttamente concluso che il progetto non dovesse essere sottoposto a un’ulteriore valutazione ambientale completa.

La sentenza rileva inoltre che il progetto era stato pubblicato per 30 giorni sul sito della Regione, consentendo a cittadini e soggetti interessati di presentare osservazioni. Non sarebbe previsto, invece, un obbligo di avviso individuale ai residenti confinanti.

Ricorso improcedibile dopo le autorizzazioni

Un passaggio centrale riguarda l’evoluzione amministrativa del progetto. Nel frattempo l’impianto ha ottenuto le autorizzazioni successive e l’attività è stata avviata. Per questo motivo il Tar ha dichiarato il ricorso improcedibile: l’eventuale annullamento dello screening iniziale non avrebbe più potuto fermare l’impianto.

I giudici hanno comunque esaminato anche il merito delle contestazioni, arrivando alla conclusione che le ragioni avanzate dai ricorrenti non fossero sufficienti a mettere in discussione il provvedimento regionale. Alcune critiche tecniche, secondo la sentenza, avrebbero dovuto essere formulate già nelle fasi iniziali del procedimento.

Le Saline e la mobilitazione dei residenti

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito nato attorno ai due impianti previsti nell’area di Montaletto, a breve distanza dalle Saline di Cervia. Negli ultimi mesi il comitato “Salviamo le Saline – No discariche” ha promosso manifestazioni e iniziative pubbliche, richiamando l’attenzione sui timori legati alla tutela ambientale, alla qualità dell’aria, al traffico e alla salvaguardia di un’area considerata strategica per l’identità naturalistica e turistica del territorio.

Il primo impianto, quello gestito da Valore Ambiente e oggetto della sentenza, riguarda una superficie di circa 19 mila metri quadrati. Il secondo progetto, presentato da Impresa Generale Torri, segue invece un percorso distinto.

Il secondo progetto resta separato

La pronuncia del Tar non riguarda il secondo impianto previsto a Montaletto. Per il progetto di Impresa Generale Torri è stata avviata nel 2026 una procedura di Valutazione di impatto ambientale, chiamata a considerare anche gli effetti complessivi derivanti dalla presenza dei due siti nella stessa zona.

Resta quindi aperto il confronto sul futuro del secondo intervento, mentre per l’impianto già attivo la decisione dei giudici amministrativi consolida il quadro autorizzativo definito dalla Regione.