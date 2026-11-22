Qualche anticipazione sulle modifiche alla viabilità e alla sosta per il presepe
In occasione dell’accensione del Presepe della Marineria e dello spettacolo dei droni, in programma domenica 29 novembre alle 17 sul porto canale di Cesenatico, sono previste alcune modifiche alla viabilità in via Cesenatico, con chiusure temporanee anche per i pedoni.
500 droni in volo sul porto canale
L’appuntamento di domenica pomeriggio vedrà 500 droni illuminare il cielo di Cesenatico in uno spettacolo previsto in occasione dell’accensione del Presepe della Marineria. La postazione di decollo dei velivoli pare sarà allestita nel piazzale della Rocca. In vista dell’evento, nella zona del porto canale, all’altezza del passaggio a livello, sono stati affissi cartelli che annunciano la chiusura di via Cesenatico in due diverse fasce orarie.
Via Cesenatico chiusa anche ai pedoni
La strada sarà interdetta al transito, compreso quello pedonale, nei seguenti orari:
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Sabato 28 novembre: dalle 22 alle 24.
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Domenica 29 novembre: dalle 15.30 alle 19.
Le chiusure sono legate alle operazioni previste per lo spettacolo dei droni e interesseranno quindi anche chi si sposta a piedi nella zona. Maggiori informazioni sulle modifiche al traffico in quell’area saranno diramate nei prossimi giorni, probabilmente già da lunedì.