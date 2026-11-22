Le iniziative promosse da Fondazione Onda
Anche Ausl Romagna aderisce all'(H) Open Week contro la violenza sulle donne promosso da Fondazione Onda dal 23 al 29 novembre. Ecco le iniziative previste nel cesenate:
I Centri Antiviolenza locali saranno presenti all’interno delle strutture sanitarie con postazioni informative dedicate dove i cittadini potranno incontrare le operatrici e ricevere materiale informativo sul funzionamento dei centri e sui percorsi di uscita dalla violenza nelle seguenti date:
• Centro Donna Centro Antiviolenza di Cesena: sarà presente durante le mattinate del 23 novembre alla Casa della Comunità di San Piero in Bagno, del 24 novembre presso la sede Ausl del Distretto di Cesena in Corso Cavour, del 25 novembre all’Ospedale Bufalini e del 27 novembre alla Casa della Comunità di Mercato Saraceno.
• Centro Donna Centro Antiviolenza di Cesenatico: sarà presente, in mattinata, il 27 novembre, dalle ore 8:30 alle 12:30, presso la Casa della Comunità della Costa.
• Sportello Antiviolenza Alba: sarà presente il 24 novembre dalle ore 8.30 alle 12.30 alla Casa della Comunità Rubicone di Savignano sul Rubicone e il 27 novembre alla Casa della Comunità della Rigossa di Gambettola.
Camminata e corsa benefica
Domenica 29 novembre: camminata e corsa benefica. Il programma prevede domenica 29 novembre una grande manifestazione solidale aperta a tutta la cittadinanza. Con partenza dall’Ippodromo di Cesena, si svolgerà una camminata e corsa benefica organizzata da WIRun, a cui parteciperanno professionisti dell’Ausl Romagna e dell’ospedale Bufalini. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a sostegno dei Centri Antiviolenza (CAV) di Cesena e Cesenatico e al nuovo convitto femminile dell’Istituto “Garibaldi/Da Vinci”. Iscrizioni sono disponibili nei negozi di Cesena, Cesenatico, Forli Ravenna e Rimini. Aggiornamenti sui canali social @womeninruncesena.