I Centri Antiviolenza locali saranno presenti all’interno delle strutture sanitarie con postazioni informative dedicate dove i cittadini potranno incontrare le operatrici e ricevere materiale informativo sul funzionamento dei centri e sui percorsi di uscita dalla violenza nelle seguenti date:

Camminata e corsa benefica

Domenica 29 novembre: camminata e corsa benefica. Il programma prevede domenica 29 novembre una grande manifestazione solidale aperta a tutta la cittadinanza. Con partenza dall’Ippodromo di Cesena, si svolgerà una camminata e corsa benefica organizzata da WIRun, a cui parteciperanno professionisti dell’Ausl Romagna e dell’ospedale Bufalini. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a sostegno dei Centri Antiviolenza (CAV) di Cesena e Cesenatico e al nuovo convitto femminile dell’Istituto “Garibaldi/Da Vinci”. Iscrizioni sono disponibili nei negozi di Cesena, Cesenatico, Forli Ravenna e Rimini. Aggiornamenti sui canali social @womeninruncesena.