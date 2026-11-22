Una colorazione bianca dell’acqua dell’Olca ha attirato l’attenzione di alcuni residenti di Sala di Cesenatico, che hanno condiviso fotografie per segnalare la situazione.
Le immagini sono state pubblicate nella chat WhatsApp del Comitato di Sala e mostrano il corso d’acqua con una colorazione insolita, tendente al bianco.
La situazione ha suscitato interrogativi tra i cittadini, che si chiedono quale possa essere la causa del fenomeno e se possa esserci stato uno sversamento.
“Forse qualcuno ha sversato qualcosa di poco sano?”, è la domanda sollevata dai residenti.