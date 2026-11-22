Dopo l’annuncio dell’arrivo di Primark e della demolizione del Rubicone Fashion Outlet, emergono nuovi dettagli sulla trasformazione del Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone. Il progetto della nuova area commerciale è ora consultabile e permette di vedere come cambierà una parte del centro commerciale, con nuovi negozi, spazi dedicati alla ristorazione e una riqualificazione delle aree esterne.

La nuova area davanti a MediaWorld

Il nuovo intervento interesserà la zona sud-occidentale del complesso, nel blocco di parcheggi di fronte a MediaWorld e vicino a uno degli ingressi. Qui sono previste 12 nuove attività commerciali, tra cui il punto vendita Primark, e cinque pubblici esercizi.

Il progetto, promosso da Klépierre e firmato dallo studio internazionale L35 Architects, prevede un ampliamento della superficie commerciale dagli attuali 27.325 a 35.087 metri quadrati, con un incremento effettivo di 8.582 metri quadrati.

Al centro della nuova configurazione ci sarà una piazza all’aperto dedicata alla ristorazione e alla socialità, con spazi di sosta, alberature e aree verdi. L’obiettivo è rendere il polo commerciale non soltanto un luogo dove fare acquisti, ma anche uno spazio in cui fermarsi e trascorrere del tempo.

Via il Rubicone Fashion Outlet, spazio a un nuovo parcheggio

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il Rubicone Fashion Outlet, il fabbricato di circa 7mila metri quadrati destinato alla demolizione. Al suo posto verrà realizzato un parcheggio da 312 posti auto, con pavimentazione permeabile per favorire il drenaggio delle acque piovane.

La riqualificazione coinvolgerà anche gli spazi esterni, con nuovi percorsi pedonali e ciclopedonali e circa 250 alberi, pensati per creare zone d’ombra e migliorare la qualità ambientale dell’area.

Cinque anni di contributi per il centro storico

Nel progetto rientra anche l’impegno economico assunto da Klépierre nei confronti del commercio di vicinato. La società ha previsto uno stanziamento complessivo di 300mila euro nell’arco di cinque anni, destinato a iniziative per la rivitalizzazione del centro storico di Savignano e alle attività promosse dal Comune.

Un contributo pensato per accompagnare la trasformazione del grande polo commerciale con iniziative a sostegno delle attività del centro cittadino.

Il completamento dei lavori è previsto nel 2027.