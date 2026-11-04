Romagna Shopping Valley, arriva Primark: via l’outlet

Savignano, il Romagna Shopping Valley cambia volto: via l’outlet, arrivano nuovi negozi e aree verdi

Il Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone si prepara a una trasformazione. Il progetto prevede una nuova area commerciale, l’arrivo di Primark, nuovi punti di ristorazione e una riqualificazione degli spazi esterni, con più alberi e percorsi pedonali. L’intervento, promosso da Klépierre, dovrebbe concludersi nel 2027.

A riferire i dettagli del progetto è il Corriere Romagna, in un articolo pubblicato il 4 novembre.

I lavori sono già iniziati nella zona sud-occidentale del centro commerciale, nell’area dei parcheggi di fronte a MediaWorld. Qui sono previste 12 nuove attività commerciali, tra cui Primark, e cinque pubblici esercizi. L’obiettivo è modificare anche il modo in cui i visitatori vivono gli spazi del polo commerciale, oggi caratterizzato da una forte dipendenza dall’automobile.

Il Rubicone Fashion Outlet sarà demolito

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il Rubicone Fashion Outlet, il fabbricato di circa 7mila metri quadrati che verrà demolito. Al suo posto nascerà un nuovo parcheggio da 312 posti auto, realizzato con una pavimentazione permeabile per favorire il deflusso delle acque piovane.

La scelta tiene conto anche delle caratteristiche dell’area, soggetta a rischio alluvioni e particolarmente esposta al surriscaldamento durante l’estate.

Come ha spiegato al Corriere Romagna il sindaco di Savignano, Nicola Dellapasqua, il progetto prevede anche nuove aree verdi, una piazza e percorsi pedonali e ciclopedonali.

Circa 250 nuovi alberi

Il verde rappresenta uno degli elementi del piano di riqualificazione. Sono previste circa 250 nuove alberature, con l’intenzione di creare zone d’ombra e rendere più piacevole la permanenza all’esterno del centro commerciale.

Il tema degli alberi è stato affrontato anche in relazione al recente abbattimento di 45 pini in via Magellano. Secondo quanto riferito dal sindaco, le piante, che si trovavano su un’area privata, presentavano un’inclinazione superiore ai 30 gradi e avevano provocato danni alla strada e alle reti dei sottoservizi. Al loro posto sono già stati piantati 45 peri, in una posizione differente.

Cinque anni di contributi per il centro storico

C’è poi il capitolo relativo ai rapporti tra il grande centro commerciale e il commercio di vicinato. L’ampliamento dell’offerta di Romagna Shopping Valley potrebbe infatti aumentare la concorrenza nei confronti dei negozi del centro storico.

Per questo Klépierre ha assunto l’impegno di destinare 300mila euro nell’arco di cinque anni a iniziative per la rivitalizzazione del centro storico e alle attività organizzate dal Comune.

«L’azienda crea posti di lavoro e investe, ma allo stesso tempo deve assumersi la responsabilità di sostenere il commercio di vicinato», ha dichiarato Dellapasqua al Corriere Romagna.

Il progetto ridisegnerà dunque una parte del polo commerciale di Savignano, con una nuova offerta di negozi e ristorazione e la demolizione dell’attuale outlet. La conclusione dei lavori è prevista nel 2027.