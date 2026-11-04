Fondazione Cetacea lancia l’allarme per le tartarughe spiaggiate. Ecco cosa fare

Emergenza tartarughe spiaggiate

Come anticipato nei giorni scorsi, Fondazione Cetacea, che si occupa del recupero e della cura anche dlele tartarughe Caretta caretta, lancia un allarme. A causa delle forti mareggiate dei giorni scorsi , stiamo registrando numerosi spiaggiamenti di tartarughe marine in difficoltà.

Le indicazione che forniscono sono molto chiare e adatte a tutti. È fondamentale che i cittadini a passeggio sull’arenile sappiano come comportarsi: non bisogna toccare gli animali e chiamare tempestivamente il 1530 o il numero emergenze (334 568 8320) di Fondazione Cetacea. Alcuni esemplari infatti vengono sbalzati a riva alcuni sono privi di vita altri invece sono deboli e disorientate per questo è fondamentale sapere come comportarsi.