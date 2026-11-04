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Fondazione Cetacea lancia l’allarme per le tartarughe spiaggiate. Ecco cosa fare

Redazione4 Novembre 2026
tartarughe, tartaruga

Emergenza tartarughe spiaggiate

Come anticipato nei giorni scorsi, Fondazione Cetacea, che si occupa del recupero e della cura anche dlele tartarughe Caretta caretta, lancia un allarme. A causa delle forti mareggiate dei giorni scorsi , stiamo registrando numerosi spiaggiamenti di tartarughe marine in difficoltà.

Le indicazione che forniscono sono molto chiare e adatte a tutti. È fondamentale che i cittadini a passeggio sull’arenile sappiano come comportarsi: non bisogna toccare gli animali e chiamare tempestivamente il 1530 o il numero emergenze (334 568 8320) di Fondazione Cetacea. Alcuni esemplari infatti vengono sbalzati a riva alcuni sono privi di vita altri invece sono deboli e disorientate per questo è fondamentale sapere come comportarsi.

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