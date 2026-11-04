Torna la passeggiata letteraria di #ioleggoperchè con il suo ospite speciale

Torna la passeggiata letteraria in occasione di #ioleggoperché

Sabato 7 novembre, a partire dalle 9.30, si snoderà tra le vie del centro storico di Cesenatico la Passeggiata Letteraria in occasione dell’iniziativa nazionale #ioleggoperchè, giunta alla sua VII edizione. L’evento, patrocinato dal Comune di Cesenatico e promosso dall’Associazione Proloco del Monte, è organizzato dalla rete di scuole Circolo Didattico Cesenatico, scuola dell’Infanzia C. Schuster, Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Arfelli”, I.S.I.S. “L. da Vinci”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, la libreria Cartamarea e il contributo della cartoleria La Matita. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, coinvolge le scuole del territorio ed è ormai un appuntamento consolidato per bambini, famiglie e cittadini che desiderano condividere un momento di cultura e comunità.

Le postazioni di lettura

Il percorso della Passeggiata Letteraria prenderà avvio alle ore 9,30 da piazza Ciceruacchio e toccherà alcune tappe suggestive del centro storico. Le tradizionali postazioni di lettura saranno allestite davanti alla Pescheria, alla libreria Cartamarea, in Piazza Fiorentini, alle quali quest’anno si aggiungeranno il cortile della Saffi (che ospita il Liceo Scienze Umane) e la zona delle Conserve, dove sarà offerta una merenda letteraria a cura della Proloco.

Studenti lettori e incontro con l’autore

In ciascuna tappa a dar voce ai libri saranno un gruppo di lettori volontari, fra i quali alcuni ragazzi della 5 ASU e 5 BSU del Liceo Scienze Umane. Al termine delle letture ci si ritroverà nuovamente in piazza Ciceruacchio dove Stefano Bordiglioni, scrittore del territorio di libri per l’infanzia, accoglierà i bambini e i ragazzi raccontando alcune sue storie.

Dal 7 al 15 novembre 2026 ogni cittadino potrà recarsi presso le librerie gemellate, acquistare libri e donarli alle Scuole, per ampliare il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.