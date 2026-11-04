Quartieri di Cesenatico, a Centro-Boschetto difficoltà principale: la raccolta differenziata

Prosegue il nostro giro sul territorio per raccogliere le segnalazioni dei residenti, attraverso i loro porta voce, così da avere un quadro delle criticità che incidono nella quotidianità delle persone e fare il punto sulle questioni ancora aperte.

Raccolta differenziata, sicurezza e decoro, strade dissestate e segnaletica

Per il quartiere Centro – Boschetto un tema segnalato è la raccolta differenziata: ogni famiglia ha a disposizione i propri contenitori per i rifiuti, con giorni e orari preposti al ritiro. Capita che il servizio non rispetti le giornate, provocando così un accumulo dei rifiuti che vengono poi buttati nei bidoni che si trovano per strada, mettendoci dentro di tutto, e provocando fetori.

Viene segnalata una situazione di degrado in Piazza del Monte: per questa ragione è nato il Comitato per la Sicurezza e il Decoro. Attraverso la rete telefonica si è predisposto un controllo del vicinato con la finalità di segnalare agli agenti e/o ai Carabinieri, le situazioni che meritano di essere attenzionate. Viene riferito che la situazione, con questa modalità, è leggermente migliorata.

Un altro punto critico riguarda le strade dissestate, in particolare quelle dove sono presenti pini. Più in generale, i residenti lamentano la mancata manutenzione ordinaria come le strisce pedonali e in generale la segnaletica orizzontale.

Da ultimo, la questione del verde: numerose sono state, infatti, le segnalazioni dei cittadini ai Presidenti di Comitato. Numerose aiuole non sono mai state messe a nuovo, soprattutto quelle su Viale Roma e via Anita Garibaldi. Le attività commerciali, poi, lamentano che la mattina trovano davanti la porta d’ingresso delle loro attività polvere e fogliame, poichè gli operatori – quando passano – puliscono con i soffioni.

Immagine di repertorio.