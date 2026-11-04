Sport, Il Giro d’Italia 2027 avrà due tappe in Emilia Romagna: “una grande festa popolare”

Il percorso, presentato ieri mattina a Roma da Rcsa Sport, prevede martedì 11 maggio la quarta tappa , da Argenta (Fe) a Misano Adriatico (Rn) , con arrivo all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli . Venerdì 21 maggio sarà invece la volta della tredicesima frazione , con partenza da Borgotaro (Pr) , nell’Appennino parmense, con traguardo a Reggio Emilia . A completare la presenza del grande ciclismo in regione saranno due tappe del Giro-E, dedicato alle biciclette a pedalata assistita, e il passaggio del Giro d’Italia Women nel corso di una tappa.

Dalla pianura ferrarese alla Riviera romagnola, dall’Appennino parmense a Reggio Emilia. Il Giro d’Italia torna sulle strade dell’Emilia-Romagna con due tappe dell’edizione 2027 , entrambe con partenza e arrivo nel territorio regionale. Un’occasione per vivere da vicino il grande ciclismo e far conoscere al pubblico internazionale i paesaggi, le città e la qualità dell’accoglienza di una terra profondamente legata alle due ruote.

Il fenomeno del cicloturismo

L’indotto economico

In Emilia-Romagna sono attivi numerosi stakeholders specializzati nel cicloturismo, a cui sono collegati un centinaio di Bike Hotel e ai quali si aggiungono, in tutta la Regione, altri 200 alberghi attrezzati e sempre più specializzati e bike friendly in questo segmento turistico. L’esempio più virtuoso è rappresentato dal Consorzio Terrabici (www.terrabici.com), che opera in Regione con l’obiettivo di valorizzare l’offerta turistica bike, contando su 30 hotel specializzati dislocati su tutto il territorio e il compito di promo-commercializzare, soprattutto a livello internazionale, località e territori dell’Emilia-Romagna come destinazione bike. Oggi la regione conta oltre 2.000 camere in hotel specializzati per ciclisti. Nel 2026 i numeri delle presenze registrano un ulteriore balzo in avanti, superando già i volumi del biennio 2024-2025 con un incremento del +5%. Un risultato ancora più significativo considerato che la stagione è tuttora in corso e si chiuderà ufficialmente solo nella prima settimana di novembre. L’occupazione media delle strutture bike si conferma ad alti livelli (68%), ben al di sopra delle altre tipologie alberghiere, con una determinante componente estera che rappresenta i due terzi delle presenze totali e garantisce una permanenza media di 5 giorni rispetto ai 3,5 del turismo tradizionale.

Sport ed eventi

Il ritorno del Giro si inserisce in un’offerta cicloturistica che permette di attraversare l’Emilia-Romagna dalle città d’arte ai borghi, dalle colline ai parchi e alla costa. Itinerari come la Ciclovia del Sole e la Via Romagna, insieme alle Ciclovie dei Parchi e ai servizi dedicati all’accoglienza di chi viaggia in bicicletta, offrono la possibilità di prolungare l’esperienza dei grandi eventi e scoprire il territorio con ritmi e modalità differenti.

Una rete che mette in relazione attività sportiva, patrimonio culturale ed enogastronomia e che, anche attraverso la diffusione delle e-bike, amplia le opportunità per un turismo attivo e sostenibile.

Oltre al Giro d’Italia e al Giro-E, il calendario ciclistico 2027 dell’Emilia-Romagna comprende un ricco programma che affianca al grande ciclismo numerose occasioni per praticare sport e scoprire il territorio, dalla Riviera all’Appennino.

Il calendario delle Granfondo si aprirà il 14 marzo con la Granfondo del Po a Ferrara, seguita dalla Riccione Cycling il 21 marzo e dalla Via del Sale a Cervia il 4 aprile. A maggio sarà la volta della Granfondo Squali a Cattolica, con iniziative dal 14 al 16 maggio, e della storica Nove Colli a Cesenatico, il 23 maggio. Il 19 settembre si correrà invece la Uci Granfondo Matildica a Reggio Emilia.

Per gli appassionati di mountain bike, il programma prevede il Rally di Romagna Mtb a Riolo Terme, dal 29 maggio al 2 giugno, e l’Appenninica Mtb Stage Race, nel Reggiano, dal 22 al 26 giugno.

Dal 3 al 5 settembre, il Misano World Circuit ospiterà inoltre l‘Italian Bike Festival: tre giornate dedicate alle due ruote, con esposizioni, prove delle biciclette e le gare de La Gialla, per conoscere le novità del settore e incontrare operatori e appassionati.

Il 18 e 19 settembre, infine, a Cervia si svolgerà la decima edizione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per il triathlon, capace di richiamare sulla costa atleti e accompagnatori anche dopo la stagione estiva.