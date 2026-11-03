Sogliano, al via la stagione teatrale con “Madri”

Sogliano al Rubicone, al via la stagione teatrale con “Madri” al Teatro Turroni

Venerdì 6 novembre alle 21 Valentina Picello e Vito Vicino inaugurano il cartellone 2026/2027 di “Prova d’Attore”.

Si apre venerdì 6 novembre la nuova stagione teatrale 2026/2027 “Prova d’Attore” al Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone. A inaugurare il cartellone sarà “Madri”, spettacolo scritto da Diego Pleuteri, con Valentina Picello e Vito Vicino e la regia di Alice Sinigaglia. L’inizio è previsto alle 21.

Per Valentina Picello, vincitrice del Premio Ubu 2025 come migliore attrice/performer, e Vito Vicino si tratta di un lavoro che esplora il rapporto tra memoria, legami familiari e inconscio.

La storia comincia con il ritorno di un figlio a casa della madre, in un pomeriggio di pioggia. Nel salotto trova scatole sparse sul tavolo, sul pavimento e sulle sedie. La donna è impegnata a cercare un vecchio articolo di giornale che contiene una citazione di cui non ricorda più le ultime parole: «Di intimo c’è rimasto solo…».

Quella frase incompleta sembra aver fermato un momento della sua vita. Il figlio cerca di aiutarla, ma la ricerca si trasforma progressivamente in un percorso più complesso. Dalle scatole emergono fotografie, romanzi e presenze inquietanti. Il recupero di una parola dimenticata diventa così un viaggio nella memoria e nell’inconscio, dove i confini tra sogno e realtà, pensiero e azione si fanno sempre più sfumati.

Lo spettacolo è prodotto da La Corte Ospitale, in coproduzione con SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione.

La stagione è curata da Sillaba Teatro | Parola, in co-progettazione con il Comune di Sogliano al Rubicone.

Biglietti e informazioni

I biglietti costano 18 euro per l’intero e 15 euro per il ridotto. Gli abbonamenti alla stagione sono disponibili a 90 euro (intero) e 80 euro (ridotto per over 65 e under 25).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 370 3685093 oppure scrivere a spettatore@sillaba.org.