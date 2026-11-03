Cesenatico, 15mila euro per sette edicole: assegnati i contributi

Cesenatico, contributi a fondo perduto per sette edicole: stanziati 15mila euro

Sette edicole di Cesenatico riceveranno contributi a fondo perduto dal Comune nell’ambito del Bando Edicole 2026. L’amministrazione ha concluso l’iter per l’assegnazione dei fondi, destinati a sostenere le attività commerciali di vicinato.

L’investimento complessivo previsto è di 15mila euro, suddivisi tra sette imprese del territorio.

I beneficiari sono l’Edicola Papetti di Christian Suzzi, l’Edicola La Piazza di Sabrina Cucchi, l’edicola di Marco Piras, quella di Nicoletta D’Altri, di Massimo Salani, di Serena Bonoli e di Matteo Castello.

Il bando rientra nelle iniziative dell’amministrazione comunale a sostegno delle piccole attività commerciali, considerate presidi di quartiere e punti di riferimento per la vita della comunità. Le edicole, oltre alla vendita di giornali e riviste, svolgono infatti una funzione di servizio e contribuiscono alla diffusione dell’informazione e della cultura.

Le edicole distribuiranno anche i kit anti-zanzare

Anche quest’anno le attività che hanno ottenuto il contributo saranno coinvolte, nel periodo primaverile ed estivo, nella distribuzione gratuita dei kit anti-zanzare. Un servizio che nelle ultime stagioni ha permesso al Comune di raggiungere i cittadini attraverso una rete capillare di punti di distribuzione sul territorio.

«Questo bando è un passo ulteriore che facciamo per stare vicino ai piccoli operatori economici che svolgono un servizio fondamentale per il tessuto sociale e informativo della città», ha dichiarato la vicesindaca Lorena Fantozzi.

«Siamo felici di sostenere ancora una volta le edicole che si confermano anche un centro per la distribuzione gratuita dei kit anti-zanzare: grazie a loro nelle ultime estati siamo arrivati in maniera sempre più capillare sul territorio», ha aggiunto.