Christian Capiozzo ricorda Marco Tamburini: «Una dedica per lui nella sua Cesena»

Christian Capiozzo ricorda Marco Tamburini, «Cesena gli dedichi un omaggio: ha portato il nome della città nel mondo»

Un musicista che ha portato il nome di Cesena sui palcoscenici internazionali meriterebbe di essere ricordato anche nella sua città. È questo il pensiero affidato ai social da Christian Capiozzo, musicista cesenaticense, che ha voluto dedicare un post alla memoria di Marco Tamburini, trombettista e compositore scomparso nel 2015.

Capiozzo lancia anche una proposta (petizione a questo link): intitolare a Tamburini un luogo di Cesena. «Sarebbe bello che Cesena dia un degno omaggio ad un suo artista importante, un musicista come Marco se lo merita», scrive nel suo intervento.

Nel messaggio ricorda come Tamburini abbia portato il nome di Cesena nel mondo attraverso la sua musica. E aggiunge un riferimento a Bologna, dove una stella sulla strada del jazz ne celebra il percorso artistico. «Marco sempre nel nostro cuore», conclude Capiozzo.

Chi era Marco Tamburini

Nato a Cesena il 30 maggio 1959, Marco Tamburini aveva iniziato a studiare tromba all’Istituto musicale Arcangelo Corelli, sotto la guida del maestro Elio Comandini. Nel 1979 si era diplomato al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna, dando poi avvio a una carriera che lo avrebbe portato a esibirsi in Italia e all’estero.

Considerato uno dei trombettisti jazz italiani più apprezzati della sua generazione, aveva collaborato con musicisti del calibro di Paolo Fresu, Enrico Rava, Stefano Bollani e Danilo Rea. La sua attività lo aveva portato anche nel mondo della musica pop: aveva lavorato con Jovanotti, Laura Pausini, Vinicio Capossela, Cesare Cremonini e molti altri artisti. Con Jovanotti aveva collaborato a lungo, partecipando a registrazioni e tournée.