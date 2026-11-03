Carabinieri, controlli straordinari: anche un uomo evaso dai domiciliari

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché delle Stazioni dipendenti, hanno effettuato mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nonché al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di guida pericolose e dell’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Denunce e segnalazioni

I controlli, svolti prevalentemente in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, hanno portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica di Forlì, di nove persone, in particolare:

quattro automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti con alcoltest in dotazione, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori compresi tra 0,86 g/l e il 2,83 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida;

per poiché, sottoposti ad accertamenti con alcoltest in dotazione, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori compresi tra 0,86 g/l e il 2,83 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida; un giovane per “furto aggravato in esercizio commerciale” poiché è stato fermato subito dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento, previa rimozione delle placche antitaccheggio, dall’interno di un negozio del centro commerciale “Romagna Shopping Valley” sito in Savignano Sul Rubicone. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto;

fermato subito dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento, previa rimozione delle placche antitaccheggio, dall’interno di un negozio del centro commerciale “Romagna Shopping Valley” sito in Savignano Sul Rubicone. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto; due giovani per “furto aggravato in concorso, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli” poiché, controllati a bordo di una vettura in sosta nel centro commerciale “Romagna Shopping Valley”, sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi ed arnesi idonei allo scasso nonché – celati nel vano della ruota di scorta – un telefono cellulare, un tablet, quattro computer portatili imballati e altri articoli di pelletteria. I dispositivi elettronici, in parte sottratti nei giorni precedenti dall’interno di alcune autovetture in sosta presso l’area di servizio “Rubicone ovest”, sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre la restante refurtiva sottoposta al vincolo del sequestro penale;

per poiché, controllati a bordo di una vettura in sosta nel sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi ed arnesi idonei allo scasso nonché – celati nel vano della ruota di scorta – un telefono cellulare, un tablet, quattro computer portatili imballati e altri articoli di pelletteria. I dispositivi elettronici, in parte sottratti nei giorni precedenti dall’interno di alcune autovetture in sosta presso l’area di servizio “Rubicone ovest”, sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre la restante refurtiva sottoposta al vincolo del sequestro penale; un uomo per “evasione” poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, durante un controllo risultava assente, in quanto allontanatosi arbitrariamente dal domicilio.

sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, durante un controllo risultava assente, in quanto allontanatosi arbitrariamente dal domicilio. un uomo per “falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazione amministrative” poiché, sottoposto a controllo, esibiva una carta d’identità elettronica contraffatta/manomessa del microchip digitale.

Infine sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, tre giovani che, controllati in luoghi di ritrovo, erano in possesso di modiche quantità di hashish, per un peso complessivo di 4 grammi, sequestrate amministrativamente.