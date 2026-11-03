Ex Nuit, i Riformisti: “Bisogna essere ambiziosi”

Area ex Nuit, i Riformisti: «Un progetto di qualità, aperto tutto l’anno e al servizio di turisti e residenti»

I Riformisti per Cesenatico valutano positivamente la scelta dell’Amministrazione comunale di avviare un percorso partecipativo sul futuro dell’area Ex Nuit, uno spazio strategico per lo sviluppo e la valorizzazione della città. Ascoltare cittadini e territorio è un passaggio importante e non è ancora il momento di prendere decisioni, ma è altrettanto fondamentale avere una visione chiara della strada da intraprendere.

“Ex Nuit: opportunità concreta”

“La nostra posizione – si legge in un comunicato – parte da un principio preciso: l’area Ex Nuit deve diventare un’opportunità concreta per qualificare l’offerta turistica di Cesenatico e contribuire alla sua destagionalizzazione: non un intervento pensato esclusivamente per i mesi estivi, ma una spazio di qualità, capace di vivere e generare valore durante tutto l’anno.

Riteniamo giusto che l’area mantenga la propria natura pubblica. Questo non esclude, tuttavia, la possibilità di coinvolgere soggetti privati attraverso forme di partenariato pubblico-privato, come già avvenuto in esperienze presenti sul territorio, quali Atlantica, Parco Manzoni e lo spazio della piscina dei Diamanti”.

Cercasi ambizione

“La direzione, per noi, deve essere quella di cercare di realizzare una struttura capace di dare a Cesenatico un distinto valore aggiunto e arricchire la nostra città con qualcosa di nuovo: bisogna essere ambiziosi. Sarebbe un peccato, infatti, scartare dal principio idee innovative e di ampio respiro e cedere a istinti conservatori. La nostra visione è quella di una struttura aperta tutto l’anno, fruibile sia dai turisti sia dai residenti: l’obiettivo, compatibilmente con le giuste opportunità di mercato, potrebbe essere quello di un immobile polivalente, che possa fungere da centro di aggregazione per congressi e convegni ma anche come spazio modulare per attività culturali e concerti. Ovviamente, inserito in un contesto di qualità, con un’ampia area verde e parcheggi interrati, di cui la città avrebbe gran bisogno e che l’area è già predisposta ad accogliere”.

“L’Ex Nuit – concludono i Riformisti – non deve essere semplicemente recuperato: deve diventare un luogo capace di arricchire Cesenatico, migliorare i servizi, sostenere il turismo in ogni stagione e offrire nuove opportunità di socialità alla comunità”.