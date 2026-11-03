Diga di Ridracoli, attenzione alta sui livelli dell’invaso: bacino in fase di preallarme

La Regione, in stretto coordinamento con Romagna Acque, è al lavoro per preservare le riserve disponibili e garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico, anche mediante il rilascio di specifiche deroghe al deflusso minimo vitale in alcuni punti significativi del sistema. Il gestore dell’invaso ha già avviato una serie di interventi per ridurre il ricorso alle acque di Ridracoli , attraverso l’utilizzo delle altre fonti locali disponibili e il maggiore impiego delle acque provenienti dal Po , attraverso i potabilizzatori di Ravenna , per contribuire all’approvvigionamento non soltanto del Ravennate, ma anche del Riminese. Importante in questa fase il coinvolgimento dei Comuni interessati per poter mettere in atto un’azione di sensibilizzazione volta a favorire un utilizzo più attento e responsabile dell’acqua nelle prossime settimane .

L’invaso, che ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la disponibilità d’acqua durante tutta l’estate, contiene attualmente 10,2 milioni di metri cubi , ulteriormente diminuiti dall’ultimo monitoraggio nonostante le precipitazioni del fine settimana. Il bacino si trova attualmente in fase di preallarme, in assenza di ulteriori precipitazioni significative, secondo le attuali proiezioni, potrebbe raggiungere la soglia di allarme entro dicembre. Resta quindi alta l’attenzione sulla disponibilità della risorsa idrica, con il monitoraggio costante della situazione, il supporto di Arpae e l’aggiornamento dei modelli previsionali.

La situazione richiede un monitoraggio costante e l’adozione di ulteriori misure preventive per garantire l’approvvigionamento idrico nelle prossime settimane, anche nelle province di Forlì-Cesena , Ravenna e Rimini .

Sono sotto osservazione i livelli dell’invaso di Ridracoli in Romagna che, dopo un’estate caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e da una forte pressione sulle risorse idriche, si trova oggi al 31% della propria capacità .

Le condizioni climatiche

Estate 2026

Cinque ondate di calore prolungate, temperature tra le più elevate degli ultimi 65 anni e precipitazioni distribuite in modo irregolare nel tempo e sul territorio. È il quadro che ha caratterizzato l’estate 2026 in Emilia-Romagna, con luglio che si è classificato come il terzo più caldo dal 1961. Particolarmente significativa anche la giornata del 28 agosto, quando sono state registrate temperature superiori a tutti i valori osservati nella stessa data dall’inizio delle rilevazioni.

A incidere sulla disponibilità delle risorse idriche è stata soprattutto la combinazione tra temperature elevate, scioglimento anticipato della neve e distribuzione irregolare delle precipitazioni. Dopo un inverno particolarmente piovoso, con valori superiori alla media del 38% a gennaio e del 61% a febbraio, la primavera ha registrato un brusco calo delle piogge: -59% ad aprile, -18% a maggio e –20% a giugno. Una situazione che ha determinato una progressiva riduzione delle portate dei corsi d’acqua e un aumento della domanda irrigua.

Nel distretto del Po la severità idrica, dichiarata media il 25 giugno, è salita ad alta il 30 luglio, per poi tornare a media con precipitazioni dal 16 settembre, livello che permane tuttora. Durante l’estate le portate del grande fiume hanno raggiunto livelli particolarmente bassi, scendendo anche al di sotto della soglia critica di 450 metri cubi al secondo, rilevante per il rischio di intrusione salina. Anche i corsi d’acqua appenninici hanno registrato portate prevalentemente inferiori alle medie storiche.

Nonostante le condizioni climatiche e idrologiche particolarmente impegnative, il sistema regionale ha garantito durante tutta l’estate la continuità dell’approvvigionamento idrico, senza ripercussioni sulle utenze. Un risultato raggiunto grazie all’interconnessione delle reti, alla diversificazione delle fonti, alla gestione delle riserve nei grandi invasi regionali e al lavoro dei Consorzi di bonifica e dei Gestori delle reti, insieme al monitoraggio costante delle portate e all’utilizzo di strumenti previsionali.

Tra il 14 luglio e l’8 ottobre, inoltre, sono state rilasciate complessivamente 83 deroghe al deflusso ecologico dei corsi d’acqua, di cui nove per usi potabili e le restanti per esigenze irrigue, per rispondere alle necessità di approvvigionamento nel rispetto delle condizioni ambientali.

Il sistema regionale

Nonostante le condizioni climatiche e idrologiche particolarmente impegnative, il sistema regionale ha garantito durante tutta l’estate la continuità dell’approvvigionamento idrico, senza ripercussioni sulle utenze. Un risultato raggiunto grazie all’interconnessione delle reti, alla diversificazione delle fonti, alla gestione delle riserve nei grandi invasi regionali e al lavoro dei Consorzi di bonifica e dei Gestori delle reti, insieme al monitoraggio costante delle portate e all’utilizzo di strumenti previsionali.

Tra il 14 luglio e l’8 ottobre, inoltre, sono state rilasciate complessivamente 83 deroghe al deflusso ecologico dei corsi d’acqua, di cui nove per usi potabili e le restanti per esigenze irrigue, per rispondere alle necessità di approvvigionamento nel rispetto delle condizioni ambientali.