Forlì, perseguita l’ex fidanzata: arrestato per stalking

Forlì, perseguita e minaccia l’ex fidanzata: arrestato dalla Polizia, scatta il braccialetto elettronico

Un commerciante ha sentito le urla della giovane donna in strada ed è intervenuto, inseguendo e bloccando l’uomo in attesa dell’arrivo delle volanti. Per lui il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento.

Un uomo è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato a Forlì con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. A interrompere l’episodio, che rappresentava l’ultimo di una serie di comportamenti persecutori, è stato l’intervento di un commerciante che ha sentito le urla della giovane in strada.

L’uomo, accortosi che la donna era in difficoltà, è intervenuto inseguendo e bloccando il presunto aggressore fino all’arrivo delle volanti della Questura.

Dagli accertamenti della Polizia è emerso che la vicenda andava avanti da tempo. La vittima aveva già denunciato l’ex fidanzato per stalking il 9 settembre scorso.

La mattina del 30 ottobre l’uomo si era presentato sotto casa della giovane, aspettando che uscisse insieme a due conoscenti. Quando la donna è uscita, l’ha sorpresa strappandole il telefono dalle mani, per poi fuggire. I due amici della vittima lo hanno inseguito.

Nei giorni precedenti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si erano verificati altri episodi: l’uomo avrebbe effettuato ripetuti sopralluoghi sul luogo di lavoro della donna, rivolgendole offese e ingiurie. La giovane era ormai visibilmente impaurita e temeva per la propria incolumità.

Dopo l’arresto, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’ex fidanzata, con applicazione del braccialetto elettronico.