Natale a Cesenatico e il 40esimo del presepe della Marineria

Presepe, eventi e mercatini, si prepara il Natale a Cesenatico

La data da segnare in calendario è quella di domenica 29 novembre perché alle 17 in punto comincia il Natale di Cesenatico con l’accensione della 40esima edizione del Presepe della Marineria: un momento che è diventato negli ultimi anni un evento di richiamo e che quest’anno diventa ancora più grande. Ci sarà infatti uno spettacolo con show di luci e scenografie di droni luminosi. L’edizione numero 40 del Presepe della Marineria verrà celebrata anche da una mostra allestita al Museo della Marineria e visitabile dal 5 dicembre al 10 gennaio, giorno conclusivo anche per il Presepe sulle barche.

Non solo presepe

Gli spettacoli itineranti proseguono per ogni week-end e per tutti i giorni festivi con le parate animate “Polar Bear Express”, “Lo Schiaccianoci”, i colorati unicorni e la musica coinvolgente della Retro Marching Band. L’incanto della tradizione natalizia prende forma all’aperto anche grazie all’animazione d’impatto scenico de La slitta di Babbo Natale in Piazza Ciceruacchio e la performance musicale aerea di Piano Sky. Tra le attrazioni principali spicca anche per il prossimo Natale la Pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Largo San Giacomo.

Mercatini per le vie di Cesenatico

Passeggiare per le vie di Cesenatico significa immergersi anche nell’atmosfera calorosa dei mercatini natalizi, ideali per la ricerca di doni originali e prodotti artigianali. Dalle bancarelle colorate dei Mercatini di Natale in via Anita Garibaldi alle creazioni uniche e fatte a mano del Mercatino dei Creativi nel centro storico, la passeggiata nel borgo valorizza anche il senso di comunità grazie al Mercatino della Solidarietà.

Eventi ma anche cultura per i più piccoli

Un mondo di fantasia, gioco e scoperta è pronto ad accogliere i più piccoli e le loro famiglie durante le vacanze di Natale. A stimolare l’immaginazione e la creatività sono gli appuntamenti di lettura partecipata con “Nati per leggere” e l’evento speciale “Incanto di Natale” con l’autrice Elisa Mazzoli in biblioteca comunale, insieme ai percorsi educativi dei laboratori didattici e creativi organizzati al Museo della Marineria e Casa Moretti.