Donna di 104 anni operata al femore al Bufalini di Cesena

A 104 anni si rompe il femore, operata al Bufalini: torna a casa dopo dieci giorni

A 104 anni una caduta in casa, la frattura del femore e un intervento chirurgico riuscito. La paziente è stata dimessa dopo dieci giorni di ricovero e ha già iniziato la riabilitazione.

A 104 anni c’è ancora voglia di rimettersi in piedi. E, in questo caso, anche un buon motivo per farlo. Una donna di 104 anni è stata operata con successo all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essersi fratturata il femore in seguito a una caduta nella propria abitazione.

Un intervento delicato, considerando l’età della paziente, portato a termine dall’équipe di Ortopedia e Traumatologia, con la collaborazione dei reparti di Anestesia e Rianimazione e del personale infermieristico.

La donna era arrivata al Pronto soccorso con una frattura sottotrocanterica del femore sinistro. I medici hanno eseguito un intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato, entro le 48 ore dall’accesso in ospedale. Il decorso post operatorio è stato regolare e, dopo dieci giorni di ricovero, la paziente è stata dimessa in buone condizioni cliniche. Ha già iniziato il percorso riabilitativo.

«L’età anagrafica, da sola, non può essere l’unico elemento per determinare le possibilità di cura», spiega il dottor Vito Prezioso, direttore dell’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia.

Nei pazienti anziani, sottolinea il medico, è fondamentale intervenire rapidamente e rimettere la persona in piedi il prima possibile, per favorire il recupero e limitare le complicanze legate a una permanenza prolungata a letto.

Insomma, a 104 anni qualche acciacco può capitare, ma questa signora ha dimostrato di avere ancora una bella tempra. E al Bufalini le hanno dato una mano a rimettersi in piedi.