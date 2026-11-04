Cesenatico, morto Silvano Poggi: aveva 92 anni

Cesenatico piange Silvano Poggi, storico titolare dell’officina Alfa Romeo: aveva 92 anni

Si è spento all’età di 92 anni Silvano Poggi, per tutti a Cesenatico semplicemente “Sisto”, figura conosciuta in città e soprattutto tra gli appassionati del marchio Alfa Romeo.

Per molti anni è stato un punto di riferimento per gli automobilisti di Cesenatico e del territorio. Negli anni Novanta era concessionario Alfa Romeo, attività che lo aveva reso particolarmente conosciuto anche tra gli appassionati delle vetture del Biscione.

La sua storia professionale era legata all’officina di via Saffi, costruita alla fine degli anni Sessanta con criteri moderni per l’epoca. Una struttura che nel tempo ha continuato a lavorare nel settore automobilistico, diventando officina autorizzata e centro revisioni. L’attività è stata portata avanti anche dai figli Massimo, Piero e Liliana.

Poggi aveva 92 anni. Lascia la moglie Paola, i figli Massimo, Piero e Liliana, le nuore, i nipoti e i pronipoti.

I funerali si sono svolti venerdì 30 ottobre, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale Marconi di Cesenatico per la chiesa di San Giuseppe. Dopo la celebrazione religiosa, la salma è stata accompagnata al cimitero di Sala.

Con la scomparsa di Sisto se ne va un altro volto conosciuto della Cesenatico legata al mondo dei motori, un uomo che per decenni ha lavorato nel settore automobilistico insieme alla propria famiglia.