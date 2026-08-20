Molo Club chiuso (per ora): il Questore mette i sigilli

Nella tarda mattinata di oggi (giovedì 20 agosto) sono scattati i sigilli al Molo Club (ex Molo 95), sul porto canale di Cesenatico. Il provvedimento di chiusura temporanea, della durata di 20 giorni, è stato disposto dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), a seguito del reiterarsi di episodi ritenuti gravi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

All’operazione hanno partecipato gli agenti del Presidio estivo della Polizia di Stato di Cesenatico, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico e il personale della Polizia Locale di Cesenatico, che hanno notificato il provvedimento e proceduto alla chiusura immediata del locale.

Risse, aggressioni e danneggiamenti: il quadro ricostruito dalle forze dell’ordine

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dall’apertura del locale, avvenuta alla fine di maggio, si sarebbero verificati numerosi episodi di risse, aggressioni e rapine, oltre a diversi esposti per danneggiamenti.

Gli episodi non si sarebbero limitati agli spazi interni del Molo Club. In più occasioni, litigi e discussioni tra avventori avrebbero avuto conseguenze anche all’esterno, con aggressioni, danneggiamenti ad arredi di attività commerciali e autovetture parcheggiate.

Tra le segnalazioni raccolte figurano inoltre danneggiamenti che avrebbero interessato alcuni stabilimenti balneari nelle vicinanze, con sdrai e ombrelloni danneggiati dopo le serate organizzate nel locale.

Il susseguirsi degli episodi ha portato le forze dell’ordine a delineare un quadro ritenuto incompatibile con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.