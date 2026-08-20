Molo Club chiuso (per ora): il Questore mette i sigilli

Nella tarda mattinata di oggi (giovedì 20 agosto) sono scattati i sigilli al Molo Club (ex Molo 95), sul porto canale di Cesenatico. Il provvedimento di chiusura temporanea, della durata di 20 giorni, è stato disposto dal Questore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), a seguito del reiterarsi di episodi ritenuti gravi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
All’operazione hanno partecipato gli agenti del Presidio estivo della Polizia di Stato di Cesenatico, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico e il personale della Polizia Locale di Cesenatico, che hanno notificato il provvedimento e proceduto alla chiusura immediata del locale.
Risse, aggressioni e danneggiamenti: il quadro ricostruito dalle forze dell’ordine
Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dall’apertura del locale, avvenuta alla fine di maggio, si sarebbero verificati numerosi episodi di risse, aggressioni e rapine, oltre a diversi esposti per danneggiamenti.
Gli episodi non si sarebbero limitati agli spazi interni del Molo Club. In più occasioni, litigi e discussioni tra avventori avrebbero avuto conseguenze anche all’esterno, con aggressioni, danneggiamenti ad arredi di attività commerciali e autovetture parcheggiate.
Tra le segnalazioni raccolte figurano inoltre danneggiamenti che avrebbero interessato alcuni stabilimenti balneari nelle vicinanze, con sdrai e ombrelloni danneggiati dopo le serate organizzate nel locale.
Il susseguirsi degli episodi ha portato le forze dell’ordine a delineare un quadro ritenuto incompatibile con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
I controlli durante il Ferragosto
Un passaggio ritenuto particolarmente significativo dagli investigatori è rappresentato dai controlli effettuati nella notte di Ferragosto, quando le forze dell’ordine hanno predisposto un servizio mirato dentro e fuori dal locale.
Nel corso dell’attività sarebbero stati identificati numerosi soggetti già segnalati per precedenti di polizia o penali, oltre a persone conosciute come assuntori abituali di sostanze stupefacenti.
Durante i controlli, inoltre, è stata rinvenuta sostanza stupefacente all’interno dei bagni del locale, mentre altra sostanza è stata trovata a terra, circostanza ritenuta compatibile con il tentativo di disfarsene alla vista degli agenti.
La tentata aggressione agli agenti
A incidere sul quadro complessivo anche un episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando un giovane avrebbe tentato di aggredire alcuni agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico.
Secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane avrebbe ammesso di aver fatto un uso smodato di alcol e sostanze stupefacenti all’interno della discoteca. Gli effetti dell’assunzione erano ancora in corso quando alcuni cittadini, allarmati dalla sua presenza, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
L’episodio si inserisce nella serie di interventi e segnalazioni che hanno contribuito alla ricostruzione della situazione attorno al locale.
Chiusura di 20 giorni: applicato l’articolo 100 del T.U.L.P.S.
La sospensione è stata disposta dal Questore attraverso l’articolo 100 del T.U.L.P.S., norma che consente di sospendere la licenza di un esercizio quando al suo interno si verificano tumulti o gravi disordini, quando il locale costituisce ritrovo abituale di persone pericolose o pregiudicate oppure quando viene ritenuto un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
Si tratta di una misura di carattere principalmente preventivo, finalizzata a interrompere una situazione ritenuta critica e a prevenire il ripetersi di ulteriori episodi.
Il provvedimento arriva al termine di un’attività congiunta svolta dalle diverse forze di polizia presenti sul territorio, che hanno raccolto e ricostruito gli episodi verificatisi negli ultimi mesi.
I controlli nell’area del Porto Canale e nelle zone della movida di Cesenatico proseguiranno anche nei prossimi giorni.