Walter Rocchi, domani l’ultimo saluto della città

Si terranno domani (giovedì 27 agosto) a Cesenatico i funerali di Walter Rocchi, storico assessore ai lavori pubblici del Comune, scomparso martedì 25 agosto all’età di 87 anni. Rocchi, figura profondamente legata alla città, ha ricoperto l’incarico di assessore nelle Giunte Zoffoli e Panzavolta, contribuendo alla realizzazione di importanti opere pubbliche, tra cui le Porte Vinciane, i Giardini al Mare e il cavalcavia di Ponente.

Il rosario mercoledì sera

Il rosario sarà recitato questa sera (mercoledì 26 agosto) alle ore 20.30 nella chiesa di Santa Maria Goretti di Cesenatico, dove familiari, amici e cittadini potranno riunirsi per un momento di preghiera e raccoglimento.

I funerali giovedì 27 agosto

Il funerale avrà luogo domani (giovedì 27 agosto) alle ore 15.30, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale Marconi di Cesenatico e proseguimento verso la chiesa di Santa Maria Goretti.

La Santa Messa sarà celebrata alle 16. Al termine delle esequie, il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Cesenatico, dove avverrà la sepoltura.

Le offerte all’Istituto Oncologico Romagnolo

La famiglia ha fatto sapere che sono gradite eventuali offerte, che saranno devolute all’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR).