Di Battista ricoverato a Cuba: a marzo era a Cesenatico

Alessandro Di Battista ricoverato d’urgenza a Cuba: ore di apprensione

C’è grande ansia nelle ultime ore per le condizioni di salute di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle e fondatore dell’associazione Schierarsi si trova attualmente ricoverato in un ospedale dell’Avana, a Cuba, dove era giunto nei giorni scorsi per realizzare un reportage giornalistico.

La notizia si è diffusa nella giornata di sabato 29 agosto, a seguito di un improvviso e grave malore – manifestatosi inizialmente con un forte e persistente mal di testa – accusato nella serata di venerdì 28 agosto. Le sue condizioni sono state definite gravi dai sanitari locali e l’evoluzione del quadro clinico viene seguita con la massima attenzione.

L’intervento della diplomazia italiana e l’affetto dei sostenitori

Sulla vicenda è intervenuto prontamente il Ministero degli Esteri. Il Ministro Antonio Tajani ha confermato di essere in costante contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarsi dello stato di salute di Di Battista, garantire ogni forma di assistenza necessaria e mantenere il raccordo con la famiglia dell’ex parlamentare.

Messaggi di vicinanza e incoraggiamento stanno arrivando in modo trasversale dal mondo politico e civile. Dalla comunità del Movimento 5 Stelle alle tante persone che seguono i suoi reportage e i progetti dell’associazione Schierarsi, si attende con speranza ogni possibile bollettino di aggiornamento positivo.

Il ricordo della tappa sul porto canale di Cesenatico

La notizia del ricovero tocca da vicino anche il territorio romagnolo, dove Di Battista ha sempre trovato un’accoglienza calorosa. Lo scorso 30 marzo, l’ex deputato aveva fatto tappa a Cesenatico (leggi l’articolo) prima di uno spettacolo teatrale a Forlì, rimanendo affascinato dalla bellezza del porto canale leonardesco.

In quell’occasione, condividendo uno scatto del canale sulle sue pagine social, aveva speso parole di profondo affetto per la città e i suoi abitanti, definendola una “terra abitata da uomini e donne accoglienti, nonché la città del grande Marco Pantani”, prima di concedersi un piatto di spaghetti in riva al canale. Un ricordo nitido di una giornata di sole e convivialità che oggi spinge l’intera comunità locale ad augurargli una pronta e completa guarigione.