Gabbiano ucciso con fucilata: associazione presenta denuncia

La segnalazione del turista e l’intervento delle forze dell’ordine

Il gravissimo episodio ha scosso la comunità locale e le associazioni animaliste. La scena, avvenuta in pieno giorno, è stata notata da un turista che soggiornava in un hotel della zona, il quale ha immediatamente allertato le autorità competenti. A questo link la notizia.

Il commento della presidente Piera Rosati: “Pericolo per la pubblica incolumità”

“È un episodio gravissimo – si legge su Cesenatoday -, non soltanto per la morte del gabbiano, ma perché qualcuno ha esploso un colpo di fucile in un contesto urbano, vicino ad alberghi e abitazioni, mettendo potenzialmente a rischio anche l’incolumità delle persone”, dichiara Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection. “Chi decide di sparare a un animale selvatico in pieno centro dimostra un totale disperzzo per la vita e per la sicurezza pubblica”.

Il plauso per la Polizia

L’associazione ha espresso un forte plauso alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale per il tempestivo intervento. Particolare preoccupazione desta la natura dell’arma: “Il fatto che il fucile, seppur ad aria compressa, avesse una potenza tale da essere considerato un’arma comune da sparo e fosse detenuto senza le autorizzazioni previste rende questa vicenda ancora più preoccupante. Il sequestro era un atto doveroso”, continua la presidente.

Il gabbiano reale è fauna selvatica protetta

L’associazione ricorda con fermezza che il gabbiano reale costituisce fauna selvatica protetta e che la sua presenza nei centri urbani non autorizza in alcun modo comportamenti violenti o iniziative personali per eliminarlo. LNDC Animal Protection seguirà con attenzione gli sviluppi del procedimento giudiziario, valutando la costituzione di parte civile qualora il caso arrivi a processo. L’associazione rinnova infine l’invito alla cittadinanza: chiunque assista ad episodi di violenza contro la fauna selvatica è invitato a segnalarli tempestivamente alle forze dell’ordine o all’Ufficio Legale dell’associazione scrivendo all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org. Ogni segnalazione rappresenta un tassello fondamentale per fermare chi considera gli animali un bersaglio e per tutelare un patrimonio naturale che appartiene a tutta la collettività.