Villamarina, spalla lussata in acqua, intervento provvidenziale del salvataggio

Intervento a Villamarina del personale di soccorso

Il dolore da zero a dieri era dieci, senza dubbio. Una donna di 47 anni ha subito l’improvvisa lussazione della spalla mentre era in acqua a 25 metri dalla riva nel tratto di mare del bagno Alba a Villamarina. Il marito, che le era accanto, ha dato l’allerta sbracciandosi più che poteva. Il servizio di salvataggio che stava “pattugliando” il tratto di mare davanti la propria torretta ha assicurato il moscone con l’ancora e si è tuffato per prestarle il primo soccorso. Ad aiutarlo i colleghi delle torrette accanto.

L’arrivo del 118

L’hanno portata a riva mentre provava i tipici dolori lancinanti che questo improvviso infortunio porta con sé. L’hanno fatta stendere sul lettino dove la donna, che è qui in vacanza, è stata raggiunta dal personale del 118 che l’ha presa in cura trasportandola, con molta probabilità all’Ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Anche se è settembre e il ferragosto è ormai alle spalle, la presenza del servizio di salvataggio si è rivelato ancora una volta indispensabile anche agli occhi dei tanti turisti che continuano a presenziare sul litorale di Cesenatico.