Nove Colli 2027, iscrizioni aperte dal 5 dicembre: appuntamento il 23 maggio

La Nove Colli 2027 comincia a prendere forma. Sabato 5 dicembre 2026 alle ore 12 apriranno ufficialmente le iscrizioni alla 56ª edizione della granfondo di Cesenatico, in programma domenica 23 maggio 2027.

Anche per la prossima edizione saranno disponibili due percorsi su strada, ai quali si aggiungerà il percorso Gravel, confermato dopo il successo della passata edizione. Diverse saranno inoltre le formule di iscrizione, pensate per chi vuole assicurarsi un posto con largo anticipo e per chi invece deciderà di partecipare all’ultimo momento.

Nove Colli 2027, tre fasce di prezzo per i percorsi su strada

Per i due percorsi tradizionali della Nove Colli saranno previste tre fasce di prezzo. La quota sarà più bassa per chi si iscriverà nei primi mesi.

Le tariffe saranno:

EARLY – 110 euro: dal 5 dicembre 2026 al 15 gennaio 2027;

dal 5 dicembre 2026 al 15 gennaio 2027; MID – 120 euro: dal 16 gennaio al 15 aprile 2027;

dal 16 gennaio al 15 aprile 2027; LAST – 130 euro: dal 16 aprile al 3 maggio 2027.

Le iscrizioni online chiuderanno lunedì 3 maggio 2027 alle ore 12.

Chi deciderà di partecipare all’ultimo momento potrà comunque iscriversi direttamente a Cesenatico. Le iscrizioni on-site saranno possibili venerdì 21 maggio e sabato 22 maggio, durante la distribuzione dei pacchi gara, al costo di 150 euro. Tutte le aperture e le chiusure delle varie fasce saranno fissate alle ore 12.

Il Gravel torna anche nel 2027

Dopo il debutto e il successo della scorsa edizione, anche nel 2027 il Gravel farà parte del programma della Nove Colli. Sarà disponibile un unico percorso dedicato, che affiancherà i due storici tracciati su strada. Una formula pensata per chi vuole vivere la bicicletta in modo diverso e attraversare il territorio romagnolo lungo strade e percorsi adatti alle bici gravel. L’iscrizione avrà un costo fisso di 50 euro, senza fasce di prezzo.

Le iscrizioni saranno aperte dal 5 dicembre 2026 al 3 maggio 2027. Anche in questo caso sarà possibile iscriversi direttamente al Nove Colli Village di Cesenatico nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 maggio.

Dream Team, prima griglia e maglia speciale

Confermata anche la formula Dream Team, disponibile dal 5 dicembre 2026 al 3 maggio 2027 al costo di 300 euro.

La quota comprende tutti i servizi dell’iscrizione standard, oltre ad alcuni benefit dedicati. I partecipanti riceveranno una maglia speciale Dream Team, saranno protagonisti della presentazione ufficiale del sabato al Nove Colli Village e potranno partire dalla prima griglia.

La formula mantiene anche il suo carattere solidale. Come da tradizione, infatti, una parte della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Possibile recuperare la disdetta

Dal 5 dicembre 2026 al 3 maggio 2027 sarà attiva anche la procedura per il recupero della disdetta dell’iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento ufficiale della manifestazione.

Il conto alla rovescia per la 56ª Nove Colli è quindi già cominciato. L’appuntamento è fissato per domenica 23 maggio 2027, quando Cesenatico tornerà a essere il punto di riferimento per migliaia di ciclisti pronti ad affrontare le strade della Romagna.