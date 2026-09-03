Cesenatico, tornano i francescani: nasce il Centro di spiritualità ai Cappuccini

Con le nuove nomine dell’arcivescovo Caiazzo, arriva una novità importante per la comunità cattolica di Cesenatico: nella chiesa degli ex Cappuccini nascerà il nuovo Centro di spiritualità “San Francesco”, affidato a due frati francescani.

Nuovo Centro di spiritualità a Cesenatico

A seguire il nuovo progetto saranno padre Aaron Nkangu e padre Crispin Ngeleka, entrambi francescani, che avranno anche il compito di seguire la parrocchia del Boschetto.

Il Centro di spiritualità “San Francesco” sarà pensato soprattutto come uno spazio di animazione spirituale dedicato ai giovani, con una proposta che comprenderà attività religiose, momenti di preghiera, ritiri spirituali e confessioni.

Una presenza che segna, di fatto, il ritorno dei francescani a Cesenatico, dopo la chiusura del convento dei Cappuccini.

La chiesa ex Cappuccini cambia funzione

Il nuovo centro nascerà proprio negli spazi della chiesa degli ex Cappuccini, in un luogo che negli ultimi tempi ha avuto una funzione sul fronte sociale.

Attualmente, infatti, negli spazi del convento si trova il centro Caritas, che continuerà a garantire il proprio servizio senza modifiche rispetto alle modalità attuali. Proseguirà quindi il servizio di distribuzione dei pasti da asporto, mentre durante il periodo invernale verrà valutata nuovamente la possibilità di attivare il servizio dormitorio, come già avvenuto lo scorso anno.