Ex Nuit: “Perché non un grande centro wellness per famiglie?”

Un operatore turistico di Cesenatico interviene nel dibattito sul futuro dell’area: “Se vogliamo destagionalizzare, dobbiamo pensare a cosa può portare le famiglie qui tutto l’anno”.

Il futuro dell’ex Nuit di Cesenatico interessa il turismo. E mentre il Comune ha avviato il percorso partecipativo “Tutti in pista per l’ex Nuit!”, finanziato dalla Regione con 15mila euro, per raccogliere idee e contributi di cittadini e categorie, arrivano idee e progetti da cittadini e operatori turistici di Cesenatico.

“Cosa si vuole ottenere per Cesenatico”

“Coinvolgere cittadini e categorie è positivo – spiega – ma la partecipazione dovrebbe servire a migliorare e verificare una visione, non a sostituire il ruolo di chi amministra. Prima o poi bisogna assumersi la responsabilità di scegliere una direzione”.

L’area dell’ex Nuit misura circa 190 per 95 metri, per oltre 18mila metri quadrati a pochi passi dal mare. Secondo l’operatore, prima di chiedersi cosa costruire bisognerebbe capire cosa si vuole ottenere per Cesenatico.

“La città vive ancora prevalentemente di turismo estivo e balneare. Sport, eventi, Natale e turismo straniero aiutano ad allungare la stagione, ma se vogliamo parlare davvero di destagionalizzazione dobbiamo chiederci cosa possa convincere una famiglia a venire a Cesenatico per due o tre giorni a novembre, febbraio o marzo”.

Un Cesenatico Family Wellness & Water Center

Da qui nasce l’idea: valutare un Cesenatico Family Wellness & Water Center, coperto, moderno, sostenibile e aperto dodici mesi all’anno. “Non penso a un acquapark né necessariamente a uno stabilimento termale tradizionale. Immagino piscine interne riscaldate, idromassaggi, percorsi d’acqua, wellness e relax per gli adulti, palestra, ristorazione e una vera area acquatica e ludica per bambini e famiglie”.

Il punto distintivo sarebbe proprio il modello family friendly. “In Italia esistono molti centri wellness, ma spesso hanno limiti di età o aree non accessibili ai bambini. Progettare una struttura in cui il benessere degli adulti possa convivere con il divertimento dei più piccoli potrebbe essere un elemento fortemente distintivo”.

Wellness, famiglie e territorio

Secondo l’operatore, Cesenatico avrebbe già caratteristiche favorevoli: una forte vocazione al turismo per famiglie, una rete di strutture ricettive e una lunga esperienza nell’accoglienza.

Anche il wellness potrebbe integrarsi con il territorio. “Siamo nel cuore della Wellness Valley romagnola e a pochi chilometri da una realtà internazionale come Technogym. Fitness, sport, eventi e percorsi dedicati al benessere potrebbero diventare parte del progetto”. La struttura, però, dovrebbe inserirsi senza snaturare l’area.

“Il verde e il mare devono rimanere protagonisti”

L’idea è quella di un’architettura bassa, leggera ed eco friendly, con grandi superfici vetrate, materiali naturali e una forte integrazione con il paesaggio. “Non immagino un edificio che domini l’area. Il verde dovrebbe rimanere centrale, con giardini, alberature e percorsi pedonali. Anche la copertura potrebbe diventare un grande giardino panoramico sul mare”.

Dove possibile, anche i parcheggi potrebbero essere integrati o parzialmente interrati.

Un progetto per destagionalizzare Cesenatico

Il valore dell’idea, secondo l’operatore, sarebbe soprattutto nel prodotto turistico che potrebbe svilupparsi intorno alla struttura. Gli hotel potrebbero proporre pacchetti di due o tre notti con ingresso al centro wellness, abbinando benessere, Porto Canale, ristorazione, sport e altre esperienze.

Ma il centro dovrebbe essere utilizzabile anche dai residenti. “Una famiglia difficilmente prenota tre notti a Cesenatico in febbraio soltanto per passeggiare sul lungomare. Potrebbe farlo per un weekend tra mare d’inverno, piscine riscaldate, wellness, attività per i bambini, buona cucina e ospitalità romagnola”.

Una struttura aperta tutto l’anno potrebbe quindi generare ricadute su hotel, ristoranti, bar, negozi e occupazione, oltre a diventare un servizio per le famiglie del territorio.

La domanda finale è semplice: cosa può portare una famiglia a Cesenatico in un weekend di febbraio e, allo stesso tempo, offrire qualcosa di nuovo a chi vive la città tutto l’anno?