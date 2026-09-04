Festa dell’uva a Cannucceto: sabato 5 settembre torna la tradizione

Cannucceto, torna la Festa dell’Uva: pigiatura con i piedi, sapori romagnoli e musica dal vivo

Dopo un anno di assenza, Cannucceto riaccende una delle sue serate più attese. Sabato 5 settembre, a partire dalle 18:30, in via Montaletto all’altezza della Parrocchia, torna la Festa dell’Uva: un appuntamento che il quartiere coltiva da moltissimi anni e che quest’anno segna il ritorno dopo lo stop.

L’organizzazione è del Comitato di Zona Cannucceto, che invita residenti e visitatori a una serata costruita attorno a tre elementi semplici e collaudati: la musica, la tavola e la cultura popolare romagnola.

La vendemmia al centro della serata

Il cuore della festa resta il gesto che le dà il nome. In programma c’è infatti la dimostrazione della pigiatura tradizionale dell’uva con i piedi, un rito che oggi appare quasi esotico e che invece, per generazioni, ha scandito il passaggio dall’estate all’autunno nelle campagne romagnole.

Non è folklore fine a se stesso. È il modo più diretto per mostrare — soprattutto a chi non l’ha mai visto — come si vivevano un tempo i giorni della vendemmia, quando il lavoro nei campi diventava occasione di ritrovo e la festa nasceva dalla fatica condivisa.

A tavola con la cucina di casa

Accanto alla parte dimostrativa, il Comitato ha messo a punto un menù pensato per accompagnare la serata, con alcuni dei piatti più rappresentativi della tradizione romagnola. Una scelta coerente con l’impianto dell’iniziativa: portare in tavola gli stessi sapori che quelle serate di fine estate hanno sempre avuto.

La musica dei Total Peppers

A fare da colonna sonora saranno i Total Peppers, che accompagneranno il pubblico per tutta la serata con il loro spettacolo dal vivo.

Una festa che vive di comunità

La Festa dell’Uva non è un evento calato dall’alto: nasce e continua a esistere grazie alla partecipazione diretta di chi abita il quartiere. È questo, più del programma, il motivo per cui resiste da tanti anni. Un appuntamento che mette insieme generazioni diverse e tiene vivo un patrimonio fatto di tradizioni, memoria e socialità.

“Il Comitato di Zona invita tutti i residenti del quartiere e chiunque voglia partecipare a unirsi alla festa”, è l’appello di Francesco Gobbi, presidente del Comitato di zona di Cannucceto, per una serata da vivere insieme tra musica, buon cibo e antiche tradizioni.

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