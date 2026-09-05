Carburanti: continuano a salire i prezzi

Continuano a salire i prezzi dei carburanti.

A dirlo sono i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti: nella giornata di oggi, infatti, sabato 5 settembre 2026, il prezzo medio in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale raggiunge i 2,052 euro al litro per la benzina (2,046 euro il prezzo nella giornata di ieri) e 2,164 euro al litro per il gasolio (2,157 euro il prezzo di ieri).

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,138 euro per la benzina e 2,237 euro per il gasolio.