Carburanti: continuano a salire i prezzi

Continuano a salire i prezzi dei carburanti.
A dirlo sono i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti: nella giornata di oggi, infatti, sabato 5 settembre 2026, il prezzo medio in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale raggiunge i 2,052 euro al litro per la benzina (2,046 euro il prezzo nella giornata di ieri) e 2,164 euro al litro per il gasolio (2,157 euro il prezzo di ieri).
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,138 euro per la benzina e 2,237 euro per il gasolio.
L’aumento dei prezzi è stato rispettivamente pari a 5,5 centesimi al litro per la verde e 6,7 centesimi al litro per il diesel.
I prezzi di solo un mese fa, 5 agosto, erano: 1,997 euro al litro per la benzina e 2,097 euro al litro per il gasolio.